Brisantes Derby unter Flutlicht: SG Hausham empfängt TSV Weyarn

Helmut Schenk Trainer des TSV Weyarn © mm

Ein für beide Seiten richtungweisendes Derby steigt am Freitagabend in der Fußball-Kreisklasse 2. Um 19 Uhr empfängt die SG Hausham unter Flutlicht an der Zentralen Sportanlage den TSV Weyarn.

Hausham/Weyarn – Für die Haushamer geht es dabei um drei Punkte im Duell um den zweiten Platz und damit um die Relegation zur Kreisliga. Auf der anderen Seite des Klassements findet sich der TSV Weyarn wieder und braucht nach der 2:3-Heimniederlage gegen den SV Eurasburg-Beuerberg im Kampf um den Klassenerhalt jeden verfügbaren Zähler.

„Es wird sicher ein spannendes Spiel“, ist sich Haushams Vize-Abteilungsleiter Florian Fink sicher. „Beide Mannschaften brauchen einen Dreier. Wir wollen gewinnen und im Rennen um den Relegationsplatz weiterhin dabeibleiben.“

Weyarns Trainer Helmut Schenk will mit seinem Team die Herausforderung, die die Platzierung in der Tabelle mit sich bringt, annehmen: „Wir sind im Abstiegskampf angekommen und werden mit Kampf und Leidenschaft ins Spiel gehen. Die Mannschaft muss voll über die kämpferische Linie kommen und die wenigen Chancen nutzen.“ Die SG Hausham sieht Schenk in diesem Vergleich in der Favoritenrolle. Seine Forderung: „Wir haben nichts zu verlieren, müssen mit der richtigen Einstellung und Moral auftreten.“

Bei der SG fehlen Benedikt Schauer und Manuel Marcks. Der TSV Weyarn muss auf Albert Michl, Ferhat Aksoy und Maxi Papst verzichten. (ts)