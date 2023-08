SG Hausham will den Kunstrasen möglichst umgehen

Knapp unterlegen: Zuletzt verlor die SG Hausham um Philip Hamm (m.) und Malamine Diane (r.) 0:1 in Kreuth. © mk

Die SG Hausham tritt am Samstag um 16.45 Uhr beim TuS Geretsried II an und würde dabei am liebsten auf „normalem“ Untergrund spielen.

Hausham – Die SG Hausham ist nach zwei Spieltagen der Minimalist in der Kreisliga 1. Ganze zwei Treffer sind unter Beteiligung der Knappen in 180 Minuten gefallen. Am Ende standen ein 1:0-Sieg in Waldram und eine 0:1-Niederlage in Kreuth zu Buche. Am Samstag um 16.45 Uhr steigt das dritte Auswärtsspiel in Folge beim TuS Geretsried II.

Zwei Fragen sind bei der SG vor dem Spiel noch offen: Auf welchem Untergrund wird in Geretsried gespielt, und sind alle Mann an Bord? „Wir hoffen, dass wir auf Rasen spielen, der Kunstrasen in Geretsried ist nicht unbedingt ein Highlight. Aber wir nehmen es, wie es kommt“, sagt Trainer Markus Weinbacher. „Wir werden schauen, was wir taktisch machen. Ich habe schon etwas im Kopf, aber das hängt von der letzten Personalie ab.“ Weinbacher bangt noch um einen kranken Spieler. In den gut besuchten Trainingseinheiten während der Woche wurde die jüngste Niederlage in Kreuth analysiert. „Es war wieder mehr Zug drin, das hat mir gefallen“, berichtet Weinbacher.

Der TuS Geretsried II ist als Aufsteiger aus der Kreisklasse überraschend stark in die Spielzeit gestartet. Gegen Münsing (3:1) und Berg (4:0) gab es jeweils klare Siege. „Geretsried ist ein spielstarkes und junges Team. Für uns ist das wieder ein guter Härtetest“, sagt Weinbacher. „Wichtig wird sein, dass wir stabil sind und gut verteidigen. Wir wollen gewinnen. Mit diesem Ziel fahren wir nach Geretsried.“ Die Auftaktsiege der Hausherren will er aufgrund der personellen Probleme bei Gegner MTV Berg nicht überbewerten.

Mit der Aufstiegseuphorie der letzten Saison und den jüngsten beiden Siegen im Gepäck mangelt es dem TuS Geretsried II auf jeden Fall nicht am Selbstvertrauen. Für die SG Hausham geht es also darum, erst einmal den eigenen Kasten sauber zu halten. In der Offensive sind die Knappen schließlich immer für einen Treffer gut. „Wir wollen die erste Mannschaft sein, die Geretsried schlagen kann“, gibt Markus Weinbacher die Richtung für das Auswärtsspiel vor. „Ich bin schon ein wenig überrascht, dass sie mit zwei so klaren Siegen gestartet sind. Es wird sicher schwer, aber wir wollen gewinnen, und alle sind hochmotiviert.“

Nun müssen die Haushamer noch auf Petrus hoffen, damit die Partie nicht auf dem kleinen und veralteten TuS-Kunstrasen ausgetragen wird, der schlichtweg nichts anderes als Kampfspiele zulässt. ts