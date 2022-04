SG Otterfing/Holzkirchen feiert ersten Sieg des Jahres

Artur Zigelski, Trainer der SG Otterfing/Holzkirchen. © MKF_MaxKalup

Die SG Otterfing/Holzkirchen feiert gegen den TSV Garfing den ersten Sieg im Fußballjahr 2022.

Otterfing/Holzkirchen – Den ersten Sieg des Fußballjahres konnten die Damen der SG Otterfing/Holzkirchen bejubeln. Die SG gewann ihr Heimspiel in Otterfing gegen den TSV Grafing klar mit 4:0. Verlegt wurde aufgrund des Schneefalls hingegen das Kreisklassen-Match zwischen dem BCF Wolfratshausen und dem SV Parsberg. Dieses wird am Donnerstag, 26. Mai, um 16.30 Uhr nachgeholt.

SG Otterfing/Holzkirchen –TSV Grafing 4:0 (4:0)

Tore: 1:0 Engl (10.), 2:0 Trömer (35.), 3:0 Jungk (36.), 4:0 Engl (38.).

Nach den Ergebnissen vom Samstag stand die SG Otterfing/Holzkirchen am Sonntag beim Heimspiel gegen Ligaschlusslicht Grafing unter Druck. So stellte man kurzerhand das System auf eine Doppelsechs um, wodurch sich Christiane Engl mehr Freiräume in der Offensive boten. Dies zahlte sich von Beginn an aus, die Gastgeberinnen übernahmen sofort die Regie und Engl markierte nach einem Sololauf bereits nach zehn Minuten den Führungstreffer. Zwischen der 35. und der 40. Minute fiel bereits die Entscheidung. Lisa Trömer erzielte das 2:0, Marie Jungk legte den dritten Treffer nach und wiederum Engl sorgte für das 4:0.

Im zweiten Durchgang musste das Landkreis-Team zwar dem hohen Tempo etwas Tribut zollen, der Sieg geriet aber nicht in Gefahr. In der Schlussviertelstunde schwanden bei den Gästen die Kräfte und die SG kam zu weiteren guten Möglichkeiten, scheiterte aber ein ums andere Mal an der starken Grafinger Torfrau.

„Die Mannschaft hat über 90 Minuten konzentriert gespielt und die Vorgaben genau umgesetzt. Wir hätten sogar höher gewinnen können, aber auch für ein 7:0 gibt es nur drei Punkte. Wir sind zufrieden, denn der Sieg war auch in der Höhe verdient“, resümierte SG-Trainer Artur Zigelski. Über das Osterwochenende haben die Damen aus Otterfing und Holzkirchen spielfrei, ehe am 24. April das nächste Match bei der SG Polling/Mühldorf steigt. ts