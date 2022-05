SG Holzkirchen/Otterfing: Zu viele Chancen liegen gelassen

Gut gespielt hat die SG Otterfing/Holzkirchen vor allem in der ersten Halbzeit, konnte jedoch ihre Chancen nicht nutzen. Anders die Gäste aus Neubeuern, denen zwei Möglichkeiten zum Sieg reichten. Foto: Thomas Plettenberg © Thomas Plettenberg

Nach zuletzt vier Unentschieden am Stück musste die SG Otterfing/Holzkirchen in der Frauenfußball-Bezirksliga am Sonntag eine Niederlage einstecken.

Otterfing/Holzkirchen – Die Kickerinnen aus dem Nord-Landkreis unterlagen am Otterfinger Nordring dem TSV Neubeuern mit 1:2. „Es war eine unnötige Niederlage, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt“, hadert SG-Trainer Artur Zigelski. „Dann kann man logischerweise auch kein Spiel gewinnen.“

Die erste Halbzeit gehörte den Gastgeberinnen, allerdings leisteten sich die Otterfingerinnen und Holzkirchnerinnen den Luxus, gleich vier hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt liegen zu lassen. Die Gäste aus Neubeuern hingegen gingen in der zweiten Halbzeit nach einer Stunde mit 1:0 in Führung und legten eine Viertelstunde später das 2:0 nach.

„Das waren die einzigen beiden Torschüsse für Neubeuern“, betont Zigelski. „Unser Anschlusstreffer ist dann leider zu spät gefallen.“ Lisa Trömer gelang zwar postwendend nach dem 0:2 der Anschlusstreffer. Das Spiel konnte die SG aber nicht mehr drehen, sodass die Gäste alle drei Punkte mit nach Neubeuern nahmen. Ein Sonderlob verdienten sich bei der SG die beiden U17-Spielerinnen Isabel Trugge und Valentina Lechler, die sich beide nahtlos ins Team einfügten.

Nicht im Einsatz waren am Wochenende die beiden Teams des SV Parsberg und der SG Darching/Hartpenning. Die Parsbergerinnen waren in der Kreisklasse 2 spielfrei, die SG Darching/Hartpenning kam in der A-Klasse 4 kampflos zu drei Punkten, da der FSV Höhenrain II nicht antreten konnte. (Thomas Spiesl)

SG Otterfing/Holzkirchen – TSV Neubeuern 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Stadler (60.), 0:2 Sokman (75.), 1:2 Trömer (77.).