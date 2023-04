SG Otterfing/Holzkirchen im Heimspiel gegen Aßling mit Personalproblemen

Artur Zigelski hat nur einen Rumpfkader. © MKF_MaxKalup

Die SG Otterfing/Holzkirchen trifft auf den TSV Aßling, kann aber nur mit einem Rumpfkader antreten.

Otterfing/Holzkirchen – Mit Personalproblemen haben die Damen der SG Otterfing/Holzkirchen nach zweiwöchiger Wettkampfpause vor dem Heimspiel gegen den TSV Aßling am Sonntag um 16 Uhr am Otterfinger Nordring zu kämpfen. Druck hat das Team aus dem Landkreis-Norden in der Bezirksliga 1 allerdings keinen, schließlich steht der einzige Absteiger nach dem Rückzug des TuS Bad Aibling II längst fest. Dennoch wollen die SG-Damen weiterhin punkten und sich weiterentwickeln. „Wir haben leider durch Krankheit, Verletzung und Urlaube wieder personelle Probleme und müssen mit einem Rumpfkader ins Spiel gehen. Von Spielerinnen, die dabei sind, sind auch noch nicht alle bei 100 Prozent“, berichtet SG-Trainer Artur Zigelski.

Nichtsdestotrotz haben sich die Gastgeberinnen einen Punktgewinn zum Ziel gesetzt. Beim Hinspiel in Aßling gelang dies mit einem 2:2-Remis, als man zweimal einen Rückstand aufholte. „Mit einem Punkt könnten wir in der aktuellen Lage auch wieder gut leben. Bei Aßling steht und fällt alles mit Sandra Funkenhauser“, weiß Zigelski zu berichten. Die SG wird alles daransetzen, die Torjägerin der Gäste in den Griff zu bekommen, dann sollte auch ein Punkt drin sein, zumindest wenn man denn selbst das Tor trifft. „Der Abschluss ist noch unsere Achillesferse“, erklärt der SG-Trainer. ts