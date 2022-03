SG Otterfing/Holzkirchen ohne Druck gegen den Tabellenführer FC Langengeisling

Artur Zigelski, Trainer der SG Otterfing/Holzkirchen. © MKF_MaxKalup

Die Fußballerinnen der SG Otterfing/Holzkirchen empfangen am Sonntag (16 Uhr) den Tabellenführer FC Langengeisling am Otterfinger Nordring.

Otterfing/Holzkirchen – Auf die Fußballerinnen der SG Otterfing/Holzkirchen wartet dieses Wochenende das erste Heimspiel der Rückrunde. Am Sonntag um 16 Uhr empfangen sie den FC Langengeisling am Otterfinger Nordring. Die Heimspiele der Rückrunde werden allesamt in Otterfing ausgetragen, nachdem in der Vorrunde in Holzkirchen gespielt wurde.

Die Spielgemeinschaft ist zwar mit zwei Niederlagen in Schechen und Fridolfing in das Fußballjahr 2022 gestartet, zeigte aber durchaus ordentliche Leistungen. Ob es am Sonntag mit dem ersten Punktgewinn klappt, wird sich zeigen, allerdings wird die Aufgabe gegen den Tabellenführer ungleich schwerer als zuletzt. Zudem müssen die Gastgeberinnen auch weiterhin ohne ihre Torfrau UIi Giesa auskommen, die verletzt ausfällt.

„Wir gehen mit dem gleichen Kader der Vorwoche ins Spiel. Druck haben wir keinen. Die Mannschaft kann unbelastet aufspielen und wird natürlich alles versuchen, um Zählbares einzufahren“, erklärt Trainer Artur Zigelski.

Bereits im Hinspiel hatten die Kickerinnen aus Otterfing und Holzkirchen den Tabellenführer am Rande einer Niederlage. Sie führten mit 1:0, mussten sich aber unglücklich mit 1:2 geschlagen geben. Daran gilt es anzuknüpfen, dann sind am Sonntag Punkte möglich. „Die Moral und die Einstellung in der Mannschaft stimmen. Wir haben damals in Langengeisling schon gut dagegengehalten und werden auch am Sonntag alles probieren“, verspricht Zigelski. (Thomas Spiesl)