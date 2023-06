„Sieg war verdient, aber Ergebnis zu hoch“: SG-Trainer Zigelski selbstkritisch mit Sieg

Beim letzten Heimspiel bleiben die drei Punkte in Otterfing/Holzkirchen. © tp

Die SG Otterfing/Holzkirchen bot ihren Fans beim letzten Heimspiel reichlich Tore. SG-Trainer Zigelski ist froh darüber, dass die wenigen Chancen genutzt worden sind.

Otterfing/Holzkirchen – Die Fußballerinnen der SG Otterfing/Holzkirchen haben das letzte Heimspiel der Bezirksliga-Saison gegen die SG Polling/ Mühldorf klar mit 5:1 gewonnen und sich in der Tabelle an den Gästen vorbei auf Rang sieben geschoben. Allerdings war der Spielverlauf nicht so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt. „Der Sieg war verdient, aber das Ergebnis ist um zwei Tore zu hoch ausgefallen“, sagt SG-Trainer Artur Zigelski, der sein Amt als Coach nach dieser Spielzeit niederlegen wird.

„Wir haben nach der Halbzeit alle unsere Chancen genutzt. Aber das ist schon in Ordnung. Wir hatten das in dieser Saison auch schon einige Male andersherum.“

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten. Die SG konnte sich bei ihrer überragenden Keeperin Ulrike Giesa bedanken, dass es torlos in die Pause ging. Im Angriff hatten die Otterfingerinnen und Holzkirchnerinnen immer wieder Probleme mit der Abseitsfalle der Gäste und wurden nur selten zwingend. Das sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern.

Alle Tore fallen in der zweiten Halbzeit – SG mit zwei Doppelpackerinnen

Die Gastgeberinnen machten Druck und hatten direkt nach Wiederanpfiff zwei gute Möglichkeiten. Das 1:0 machte Annina Junge, die bereits im Hinspiel fünffach getroffen hatte, nach einem Abspielfehler der Gäste. Wenig später war Junge mit dem 2:0 zur Stelle, ehe Polling/Mühldorf zum Anschlusstreffer kam.

„Davon hat sich unsere Mannschaft aber nicht beeindrucken lassen“, sagt Zigelski. Valentina Lechler staubte nach einem Freistoß von Christiane Engl ab zum 3:1 – die Entscheidung war gefallen. Die Gegenwehr der Gäste ließ nach, und die SG legte zwei Treffer nach. Nach einer Ecke von Ann-Marie Heisinger köpfte Lilly Ortel ein und legte wenig später mit einem Flachschuss auch noch das Tor zum 5:1-Endstand nach.

Der Abschluss vor heimischer Kulisse ist gelungen. Am kommenden Wochenende wartet nun das Saisonfinale in Attenkirchen. (ts)

Otterfing/Holzkirchen – Polling/ Mühldorf 5:1 (0:0)

Tore: 1:0 Junge (48.), 2:0 Junge (58.), 2:1 Marjanovic (67.), 3:1 Lechler (77.), 4:1 Ortel (82.), 5:1 Ortel (88.)