SG Otterfing/Holzkirchen: Chancenwucher bei Niederlage der Frauen beim SV Schechen

Artur Zigelski, Trainer der SG Otterfing/Holzkirchen. © MKF_MaxKalup

Die Fußballerinnen der SG Otterfing/Holzkirchen verlieren nach der Winterpause mit 0:3 beim SV Schechen. Das Spiel war aber keineswegs so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt.

Otterfing/Holzkirchen - „Kämpferisch und von der Einstellung her war das top“, schwärmt SG-Trainer Artur Zigelski. „Aber wir haben im Abschluss einfach das Tor nicht getroffen.“ Dennoch sei die Niederlage verschmerzbar. „Das ist kein Beinbruch. Wir müssen erst wieder zu unserem Rhythmus finden. Das kann noch ein wenig dauern.“

Die Zuschauer bekamen in Schechen ein Duell auf Augenhöhe zu sehen. Die SV-Spielerinnen präsentierten sich dabei als wesentlich effizienter und gingen durch einen abgefälschten Schuss an die Unterkante der Querlatte und nach einem Abwehrfehler der SG bis zur Pause mit 2:0 in Führung. Die Ecke, die zum 3:0 führte, war nach dem Seitenwechsel die einzige nennenswerte Chance von Schechen.

Spiel auf ein Tor, dennoch keine Tore für die Auswärtself

Ansonsten spielte sich das Geschehen vor allem in der Hälfte von Schechen ab. Tore waren dem Landkreis-Team aber nicht vergönnt. „Das Spiel hätte sogar nach dem 0:3 noch kippen können, aber wir haben das Tor nicht getroffen“, sagt Zigelski. „Solche Tage gibt es. Wir hätten wohl noch eine Halbzeit spielen können, ohne ein Tor zu schießen.“ Am nächsten Samstag wartet die nächste Partie in Fridolfing auf das Team aus dem Landkreis-Norden. (ts)

SV Schechen – SG Otterfing/Holzkirchen 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Marth (13.), 2:0 Schreiner (44.), 3:0 Langl (58.).