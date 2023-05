„Wir haben noch einige Fragezeichen im Kader“: SG Otterfing/Holzkirchen zu Gast in Schechen

Teilen

Die SG Otterfing/Holzkirchen will sich für die knappe Hinspiel-Niederlage revanchieren. © S. Hecken

Einmal müssen die Fußballerinnen der SG Otterfing/Holzkirchen in der Bezirksliga noch ran, dann warten die spielfreien Pfingstferien.

Otterfing/Holzkirchen – Da sich bereits am Freitag die ersten Spielerinnen in den Urlaub verabschieden, wurde die Partie beim SV Schechen auf Wunsch der SG auf den heutigen Donnerstag vorverlegt. Anpfiff ist in Schechen um 19.30 Uhr.

„Wir haben noch einige Fragezeichen, aber wir werden auf jeden Fall mit einem schlagkräftigen Kader anreisen“, erklärt SG-Trainer Artur Zigelski. „Wie die Mannschaft genau aussieht, entscheidet sich aber erst kurzfristig.“ Das Ziel der SG aus ist ein Punktgewinn beim aktuellen Tabellendritten, der aber wohl einen Gegner auf Augenhöhe darstellt.

Zigelski erinnert sich an die knappe 0:1-Niederlage im Hinspiel am Nordring: „Damals wäre auch mindestens ein Punkt drin gewesen. Die haben uns keineswegs an die Wand gespielt.“ In der Tabelle wollen die Otterfingerinnen und Holzkirchnerinnen noch Plätze gutmachen. Ein Punktgewinn in Schechen käme in Anbetracht der engen Punktabstände gerade recht. Nach der Partie können sich die SG-Spielerinnen erst mal erholen. Das nächste Spiel steht erst nach den Ferien Mitte Juni an. (ts)