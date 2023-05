Torfestival in Otterfing: „In 50 Jahren Fußball noch nicht erlebt“

Sandra Funkenhauser erzielte gegen die SG Otterfing/Holzkirchen einen Hattrick. © FVO/FuPa

Die Zuschauer des Bezirksliga-Duells zwischen der SG Otterfing/Holzkirchen und dem TSV Aßling sollten ihr Kommen nicht bereuen.

Otterfing/Holzkirchen – Ganze 13 Tore bekamen sie bei diesem Frauenfußballspiel zu sehen. Am Ende setzte sich die SG mit 7:6 durch und feierte damit den zweiten Sieg in diesem Jahr. Die drei Punkte sicherten sich die Otterfingerinnen und Holzkirchnerinnen passend zu einer verrückten Partie durch einen von Lisa Trömer verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit. „So ein Spiel habe ich in 50 Jahren im Fußball noch nicht erlebt“, stellt SG-Trainer Artur Zigelski fest. Die SG musste mit nur zwölf Spielerinnen, darunter einige angeschlagene Akteurinnen, antreten und krankheitsbedingt früh auswechseln.

Die Gäste eröffneten den Torreigen mit dem ersten Angriff, im Gegenzug drehte Annina Junge das Spiel nach zwei Abwehrfehlern der Gäste durch einen Doppelpack. Die Gäste glichen aus, doch Lisa Trömer per Elfer und die kurzfristig zur Stürmerin umformierte Lili Ortel schossen das 4:2 vor der Pause heraus. Nach Toren von Ortel und der Gäste stand es nach 60 Minuten 5:4.

Später Elfmeter sorgt für Otterfinger Jubel

„In der letzten halben Stunde mussten wir noch mal umstellen und sind auf dem Zahnfleisch dahergekommen“, berichtet Zigelski. Doch die SG-Spielerinnen rafften sich auf und gingen nach dem Ausgleich durch Junge mit 6:5 in Front. Aßling konterte mit dem 6:6, und als sich schon alle mit dem Unentschieden abgefunden hatten, verwandelte Trömer einen an ihr selbst verursachten Strafstoß zum viel umjubelten 7:6-Endstand.

„Wir sind glücklich, dass wir das Spiel in der Nachspielzeit für uns entschieden haben“, sagt Zigelski. „Das Spiel zeigt die Moral und den Kampfgeist der Mannschaft. Wir haben nie aufgesteckt.“ (ts)