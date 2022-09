SG Otterfing/Holzkirchen will besser abschneiden als in der Vorsaison

Teilen

Artur Zigelski, Trainer der SG Otterfing/Holzkirchen. © MKF_MaxKalup

Die SG Otterfing/Holzkirchen startet mit einem Pokalspiel in die neue Saison. In der Bezirksliga wollen die Frauen besser abschneiden als in der vergangenen Spielzeit.

Otterfing/Holzkirchen – Am heutigen Dienstag steht für die Damen der SG Otterfing/Holzkirchen das zweite Pflichtspiel der neuen Saison an. Eigentlich wäre die Spielzeit bereits am vergangenen Wochenende mit dem Auswärtsspiel in der Bezirksliga 1 bei der SG Bad Aibling/Hohenthann gestartet. Aufgrund des Challenge Cups in Otterfing wurde die Partie aber im beiderseitigen Einvernehmen auf Dienstag, 20. September, verlegt. Die Partie ist dann zugleich das erste Bezirksliga-Match der Damen aus dem Landkreis-Norden, da sie am kommenden Wochenende spielfrei sind.

Bereits heute Abend empfangen die Kickerinnen vom Nordring um 19.30 Uhr im Bezirkspokal den SC Pöcking, in der ersten Runde hatte man sich klar mit 6:0 gegen die SG Feldkirchen/Vagen durchgesetzt. „Wir wollen das Pokalspiel natürlich gewinnen, aber der Fokus liegt auf der Bezirksliga“, erklärt SG-Trainer Artur Zigelski.

Auch personell hat sich bei den Otterfingerinnen und Holzkirchnerinnen, die in dieser Spielzeit alle Punktspiele in Otterfing austragen, einiges getan. Regina Fieger hat sich wieder ihrem fränkischen Heimatverein angeschlossen, Johanna Ambros legt ein Auslandsjahr in Asien ein und Felicia Altenburger fällt aufgrund einer Kreuzbank-Verletzung wohl die gesamte Saison aus. Dafür rücken fünf Spielerinnen aus dem Otterfinger Nachwuchs ins Damen-Team auf: Isabell Trugge, Jette Moritz, Lilly Ortel, Steffi Killer und Valentina Lechler. Zudem steht Vivian Fischhaber nach zweijähriger Fußballpause wieder im Kader.

Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt und dem neunten Platz im Abschlussklassement will die SG nun den nächsten Schritt machen. „Wir wollen am Ende besser platziert sein als letzte Saison. Wie weit es nach oben gehen kann, wird sich noch zeigen“, sagt Zigelski. In der Vorbereitung absolvierten die SG-Damen drei Partien. Neben dem 6:0 gegen Feldkirchen/Vagen im Bezirkspokal gab es einen 2:0-Sieg in Huglfing und eine 1:3-Niederlage gegen die U17 des FFC Wacker München. „Die personelle Lage entspannt sich jetzt etwas, da ja auch die Schule wieder losgeht“, sagt Zigelski im Hinblick auf die nächsten Wochen.

Die SG ist also bereit für das zweite Pokalspiel und den Start in die zweite Bezirksliga-Saison. ts