SG Otterfing/Holzkirchen wird fortgesetzt - SV Parsberg in Kreisklasse

Viele Spielerinnen der SG Otterfing/Holzkirchen stehen weiterhin gemeinsam auf dem Platz. © Thomas Plettenberg

Die SG Otterfing/Holzkirchen wird fortgesetzt und spielt weiter in der Bezirksliga. Die Damen des SV Parsberg laufen in der Kreisklasse auf.

Landkreis – Mitte September beginnt auch bei den Damen der Spielbetrieb im Kreis Zugspitze. Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit wird es eine Damen-Mannschaft weniger in der Region geben. Die SG Darching/Hartpenning hat ihr Team in der A-Klasse wegen Personalmangel aufgelöst (wir berichteten).

Dafür setzen der TSV Otterfing und der TuS Holzkirchen ihre Zusammenarbeit im Damenbereich für eine weitere Saison fort und treten als SG Otterfing/Holzkirchen in der Bezirksliga 1 an. Die Bezirksliga umfasst elf Teams und hält zwei Derbys gegen den FFC Bad Aibling und den TuS Bad Aibling II bereit. Am Saisonende wird es aus der Bezirksliga je einen Auf- und Absteiger geben. Zum Auftakt sind die Fußball-Damen aus dem Landkreis-Norden am Sonntag, 11. September, um 10 Uhr bei der SG FFC Bad Aibling/TSV Hohenthann zu Gast. Spielpraxis holten sich einige Otterfingerinnen zuletzt schon bei den B-Klasse-Herren des TSV, Annina Junge erzielte gar ein Tor für Otterfing. Die Heimspiele der SG werden in der neuen Spielzeit allesamt am Otterfinger Nordring ausgetragen. Trainiert wird pro Woche, jeweils einmal in Holzkirchen und einmal in Otterfing.

Der zweite Damen-Klub im Spielbetrieb ist der SV Parsberg. Die SV-Damen treten wie schon in der vergangenen Saison in der Kreisklasse 2 an. Los geht es für die Parsbergerinnen am Samstag, 17. September, um 16.30 Uhr beim SV Rot-Weiß Überacker II. ts