SG Ottering/Holzkirchen kassiert derbe Heim-Klatsche gegen Schwaig

Die noch junge Mannschaft der SG Otterfing/Holzkirchen erlebte einen mehr als gebrauchten Tag gegen Schwaig. © Thomas Plettenberg

Am Otterfinger Nordring musste sich die SG Otterfing7Holzkirchen im Bezirksliga-Match gegen den FC Schwaig deutlich mit 0:7 geschlagen geben.

Otterfing/Holzkirchen – Nach dem kuriosen 7:6-Sieg gegen Aßling in der Vorwoche gab es am vergangenen Wochenende für die Damen der SG Otterfing/Holzkirchen nichts zu holen. „Die Niederlage ist um etwa drei Tore zu hoch ausgefallen“, sagte SG-Trainer Artur Zigelski. „Bis auf die 15 Minuten vor der Pause war Schwaig nicht viel stärker. Man merkt einfach, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben und Schwaig eine gestandene Damenmannschaft ist. Aus solchen Niederlagen müssen wir lernen.“

Die Gastgeberinnen erspielten sich in der Anfangsphase drei gute Möglichkeiten, welche jedoch ungenutzt blieben. Mit dem 0:1 (25.) verloren die SG-Damen dann allerdings die Ordnung. Die Schwaigerinnen nahmen das Spiel in die Hand und nutzten ihre Möglichkeiten clever aus. So war das Spiel beim Stand von 0:5 bereits zur Pause entschieden. Im zweiten Durchgang fanden die Gastgeberinnen wieder besser in die Partie und versuchten, zumindest den Ehrentreffer zu markieren. Doch selbst dies war ihnen nicht vergönnt. Schwaig legte hingegen bei Kontern zwei weitere Tore zum 0:7-Endstand nach.

„Uns fehlen einfach noch die Erfahrung und die Cleverness“, meinte Zigelski. „Zudem mussten wir leider in der ersten Halbzeit schon zwei Mal verletzungsbedingt wechseln.“ Weiter geht es für die SG am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel bei der DJK Otting. (ts)

SG Otterfing/Holzkirchen – FC Schwaig 0:7 (0:5)

Tore: 0:1 Ascher (25.), 0:2 Blank (28.), 0:3 Alisch (38.), 0:4 Grimes (44.), 0:5 Grimes (45.), 0:6 Maier (60.), 0:7 Kutscher (88.)