SG Tegernseer Tal hat gegen den Zweiten nichts zu verlieren

Auf die Abwehrarbeit der SG Tegernseer Tal (gelb) wird es gegen Sachenkam ankommen. © RP

Die SG Tegernseer Tal hat gegen den SV Sachsenkam nichts zu verlieren.

Tegernseer Tal – Ihre erste Spielzeit ist für die SG Tegernseer Tal eine schwierige. In den ersten neun Spielen konnte die Mannschaft von Trainer Björn Burhenne erst zwei Siege und ein Remis einfahren. Zuletzt setzte es eine etwas unglückliche 1:3-Niederlage gegen den SC Reichersbeuern. Am Dienstag (19.30 Uhr) ist der Tabellenzweite SV Sachsenkam zu Gast in Gmund.

„Zu holen ist immer was. Ist ja nicht so, dass hier ein Champions-League-Titelanwärter auf einen Amateurverein trifft“, gibt sich SG-Trainer Burhenne selbstbewusst und fügt hinzu: „Zu verlieren haben wir nichts und keiner rechnet mit Punkten für uns. Von daher haben wir keinen Druck.“

Auch heute Abend wird der Coach wieder einfallsreich werden müssen, hat die SG doch mit einigen Ausfällen zu kämpfen. „Wir müssen individuelle Fehler abstellen und die vom Gegner bestrafen. Dann sind auch gegen Sachsenkam drei Punkte drin“, bleibt Burhenne optimistisch. emi