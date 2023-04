Nickisch gelingt Dreierpack - Waakirchen/Schaftlach feiert lockeren Kantersieg gegen Sauerlach

Teilen

Vincent Lechners Mannschaft hatte keine Probleme mit dem TSV Sauerlach II. © Thomas Plettenberg

Beinahe zweistellig setzte sich die SG Waakirchen/Schaftlach im Heimspiel gegen den TSV Sauerlach II durch. Es wären sogar noch mehr Tore drin gewesen.

Waakirchen – Es war die erwartet klare Angelegenheit für die SG Waakirchen/Schaftlach. Gegen das überforderte Schlusslicht aus Sauerlach ließ die Lechner-Elf am Dienstagabend zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel zu und feierte am Ende einen verdienten 9:0-Kantersieg in der Abstiegsrunde T der Fußball-A-Klasse.

So dauerte es bis zur elften Minute, ehe Waakirchens Florian Eybel mit seinem Treffer zum 1:0 den Torreigen eröffnete. Es sollten bis zur Pause – unter anderem durch einen Doppelpack von Sebastian Giglberger – noch vier weitere Treffer folgen.

„Der Sieg war in der Höhe völlig verdient.“

„Der Sieg war in der Höhe völlig verdient“, findet SG-Coach Vincent Lechner. „Wir können, wenn wir es besser ausspielen, sogar noch mehr Tore machen.“ Hinzu kommt: Zur Halbzeit konnte Lechner seine Elf mit der Hereinnahme von vier A-Jugendspielern noch einmal deutlich verjüngen.

Der Spielfreude tat das freilich keinen Abbruch: Vier weitere Tore im zweiten Durchgang folgten – unter anderem durch Martin Nickisch, dem insgesamt drei Treffer gelangen. Am Ende stand ein hochverdienter 9:0-Erfolg. (meh)

Waakirchen/Schaftlach – TSV Sauerlach II 9:0 (5:0)

Tore: 1:0 Eybel (11.), 2:0 Nickisch (14.), 3:0 Hainz (22.), 4:0/5:0 Giglberger (27., 38.), 6:0 Nickisch (46.), 7:0 Mehringer (55.), 8:0 Nickisch (66.), 9:0 Mehringer (69.).