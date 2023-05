BFV-Pokalfinale beim SV Miesbach: U19 der SG Walpertskircchen siegt gegen SV Waldeck-Obermenzing

Nichts zu holen war für die A-Jugend des SV Miesbach (in weiß) beim 0:3 gegen Obermenzing. Foto: Thomas Plettenberg © Thomas Plettenberg

Sportlich lief es beim SV Miesbach beim Turnier um den U19-Pokal nicht ganz optimal. Dennoch erlebten die Teams einen tollen Tag mit viel Lob für die Gastgeber.

Miesbach – „Es war ein richtig schönes Turnier. Das Wetter hat bis zum Finale auch mitgespielt, und alle waren zufrieden“, sagte Rupert Gantner, Jugendleiter des SV Miesbach, nach dem Oberbayrischen Finalturnier im A-Jugend-Pokal, das erstmals in der Kreisstadt stattfand.

SG Walpertskirchen gewinnt Finale gegen SV Waldeck Obermenzing

Über den BFV-Pokal im Kreis Zugspitze hatte sich die Miesbacher A-Jugend für die Endrunde qualifiziert und wurde prompt für die Ausrichtung ausgewählt. Sportlich lief es für die Gastgeber nicht ganz nach Wunsch: Man unterlag in der Gruppe B mit 0:1 gegen den FC Hertha München und mit 0:3 gegen den SV Waldeck Obermenzing. Im Finale setzte sich die SG Walpertskirchen mit 3:1 gegen Obermenzing durch und qualifizierte sich damit für die bayrische Endrunde.

Trotz der zwei Niederlagen war man beim SV mit dem Verlauf der Veranstaltung glücklich. „Ich kann das Lob der Mannschaften nur an alle Helfer weitergeben. Die Leute waren sehr zufrieden, auch weil wir das Turnier herzlich aufgezogen haben“, berichtet Gantner.

Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller übergibt Wanderpokal an die SG Walpertskirchen

Der Miesbacher Bürgermeister Gerhard Braunmiller begrüßte die Teams bereits am Morgen und überreichte später auch den Wanderpokal an die SG Walpertskirchen. Dass es für die Miesbacher A-Jugend nicht zum Finaleinzug reichte, war kein Beinbruch. „Gegen Hertha München hätten wir Chancen gehabt, aber zum Weiterkommen hätte es sicher nicht gereicht. Wir haben wegen Verletzungen und Ausfällen mit vier B-Jugendspielern gespielt. Es ist ein großer Erfolg, dass wir so weit gekommen sind“, sagte Gantner.

Im Regelspielbetrieb nimmt der SV an der Qualifikationsrunde zur Bezirksoberliga teil und ist laut Gantner stets für neue Spieler offen: „Wer Interesse hat, höherklassig zu spielen, kann sich gerne bei mir melden oder beim Training vorbeikommen.“ (Thomas Spiesl)