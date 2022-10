Showdown am letzten Spieltag in der A-Klasse 14

Erster gegen Letzter: Das war beim Duell Wall (schwarz) gegen Darching II nicht immer zu spüren. © Steffen Gerber

Der Miesbach II gewinnt gegen die SF Fischbachau und macht das Rennen um die Aufstiegsrunde wieder richtig spannend. Diese bereits erreicht hat der FC Real Kreuth II.

Landkreis – In der A-Klasse Gruppe 14 bahnt sich ein Showdown am letzten Spieltag an. Schliersee, Fischabchau und Miesbach II streiten sich um die beiden verbleibenden Plätze in der Aufstiegsrunde. Für ebendiese ist der FC Real Kreuth II schon qualifiziert.

Gruppe 12

SV Arget – TSV Hartpenning 3:2 (1:1)

Tore: 1:0 Kirchner (14.), 1:1 Weindl (20.), 2:1 Zieringer (58.), 2:2 Weindl (74.), 3:2 Roth (86.).

Hartpenning hat in Arget eine knappe Niederlage hinnehmen müssen und kämpft weiter mit seiner Defensivschwäche. „Wir haben einen schlechten Start erwischt“, sagt Kapitän Stefan Zellermayer. Erst nach dem zwischenzeitlichen 1:1 kamen die Gäste besser ins Spiel und gestaltete die Partie ausgeglichen. „Arget hat sehr körperlich, eher hart an der Grenze gespielt“, findet Zellermayer. Kurz vor Schluss kassierten die Hartpenninger den aus ihrer Sicht bitteren Gegentreffer zum 2:3. Ein dritter Ausgleich blieb dem TSV verwehrt.

Gruppe 13

FC Real Kreuth II – SC Reichersbeuern 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 Bartsch (16./ET), 2:0 Zehetmeier (33.), 2:1 Brezina (73.).

Die Kreisligareserve des FC Real Kreuth hat den Einzug in die Aufstiegsrunde perfekt gemacht. Die Hausherren legten gut los und waren im ersten Durchgang die bessere Mannschaft. Ein Freistoß von Thomas Nadler landete abgefälscht zum 1:0 im Netz. Noch vor dem Seitenwechsel vollendete Ferdinand Zehetmeier einen schön herausgespielten Angriff zum 2:0. „In der zweiten Halbzeit war bedingt durch einige Wechsel Reichersbeuern dann stärker“, erzählt Kreuths Tobias Schnitzenbaumer. So kamen die Gäste zum Anschlusstreffer und drückten auf den Ausgleich, während Kreuth nur noch wenig Entlastung durch Konter erlangte, das 2:1 aber über die Zeit brachte.

Waakirchen/Schaftlach – Lenggrieser SC II 7:3 (4:0)

Tore: 1:0 Adler (2.), 2:0 Egger (4./ET), 3:0 Vitolo (7.), 4:0 Nickisch (27.), 5:0 Wagner (60.), 5:1 Schmid (62.), 5:2 Ortlieb (69.), 5:3 Wiedemann (71.), 6:3/7:3 Nickisch (79./(84.).

Der überragende Mann der SG Waakirchen/Schaftlach gegen Lenggries war Martin Nickisch. Der Mittelfeldakteur traf dreimal selbst und legte drei weitere Treffer auf. „Das war ein hochverdienter Sieg“, findet Trainer Vincent Lechner, der seiner Mannschaft 80 Minuten guten Fußball bescheinigt: „Die erste Halbzeit war überragend. Nach der Pause hatten wir zehn schlechte Minuten.“ Bereits nach sieben Minuten lagen die Hausherren, die sich den vierten Platz gesichert haben, mit 3:0 in Front. Auch nach der kurzen Schwächephase zog die SG das Tempo wieder an und legte in Person von Nickisch noch mal doppelt nach.

Gruppe 14

SV Miesbach II – SF Fischbachau 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Kram (17.), 2:0 Aykir (77.), 3:0 Morena (86.).

„Miesbach hat genau das gemacht, was ich von meiner Mannschaft erwartet hätte“, gibt sich Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner nach der 0:3-Niederlage bedient. „Ich will die sehr gute Leistung vom Gegner nicht schmälern, aber das war ein inakzeptabler Auftritt meiner Mannschaft.“ Die Kreisstädter gingen etwas glücklich durch Benjamin Kram in Front und verteidigte dann solide. „Wir haben rigoros alles wegverteidigt und nach vorne immer wieder Nadelstiche gesetzt“, freut sich Miesbachs Trainer Christian Pralas, der sich nun doch noch Chancen auf die Aufstiegsrunde ausrechnen darf. „Alles in allem war das ein verdienter Sieg“, findet Pralas. Fischbachau hat ein Endspiel gegen Schliersee.

SV Parsberg – Türk Hausham 1:4 (1:2)

Tore: 0:1 Kocak (5.), 0:2 Hornung (30.), 1:2 P. Harzer (43.), 1:3 Özdemir (54.), 1:4 Yörüsün (90.+2).

Türk Spor Hausham hat mit einer guten Leistung und dem Sieg gegen den SV Parsberg den sechsten Tabellenplatz gesichert. „Wir hatten viele Chancen, aber nur vier Tore gemacht“, sagt Vorsitzender Tamer Yigit. „Wir haben das Spiel dominiert, da war ein Unterschied zu sehen.“ Schon nach fünf Minuten brachte der blendend aufgelegte Kaan Kocak die Gäste in Front. In der Nachspielzeit setzte Cihan Yörüsün den Schlusspunkt zum 4:1. Den Ehrentreffer aus Parsberger Sicht erzielte Peter Harzer.

SC Wall – DJK Darching II 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Schumacher (14.), 2:0 Aigner (22.), 3:0 F. J. Stoib (52.).

Der Herbstmeister SC Wall hat im Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht DJK Darching II seine Pflichtaufgabe erfüllt. Zwar dominierte Wall über weiter Strecken, zeigte allerdings kein hervorragendes Spiel. „Die Luft ist ein bisschen raus“, gibt Trainer Michael Niederlöhner zu, nachdem der SC schon als Erster feststeht. Auf tiefem Geläuf taten sich beide Mannschaften schwer, nach einer Chance für Darching brachte Dominik Schumacher Wall in Front. Franz Aigner und Franz Josef Stoib stellten auf 3:0. Die Gäste sehen trotz der Niederlage das Positive: „Auf der Leistung kann man aufbauen“, meint DJK-Trainer Andreas Hallmannsecker.

TSV Schliersee – SC Wörnsmühl 0:0

Wörnsmühl hat einen Punkt aus Schliersee entführt. Damit verpasst der TSV den vorzeitigen Sprung in die Aufstiegsrunde. „Das war ein gutes Spiel von beiden Seiten. Taktisch geprägt und kampfbetont“, befindet SC-Coach Klaus Wörndl. Die Zuschauer bekamen einige Torchancen zu sehen, sodass sich die Torhüter beweisen konnten. „Schliersee hatte vor der Halbzeit eine Drangphase, nach der Pause waren wir besser“, meint Wörndl. Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung“, sagt auch Schliersees Trainer Patrick Quinz. „Es ist für uns aber extrem ärgerlich.“ Denn nun hat Schliersee ein Endspiel gegen Fischbachau. emi