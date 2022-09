Shukaj beendet Holzkirchner Torflaute: 1:0-Sieg gegen RW Bad Tölz

Drilon Shukaj erzielte den einzigen Treffer. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen II hat den zweiten Saisonsieg in der Kreisliga gefeiert - und nach zwei torlosen Partien endlich wieder getroffen.

Holzkirchen – Am Ende musste eine Einzelaktion her. Holzkirchens Drilon Shukaj hatte rund 15 Minuten vor dem Schlusspfiff genug. Genug von diesem intensiven Kampfspiel gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz. Shukaj fasste sich ein Herz, zog von der rechten Seite nach innen und zirkelte den Ball wuchtig in Richtung des Tölzer Kastens. Das Leder setzte noch einmal kurz auf und rutschte ins Tor. Es war gleichzeitig der einzige Treffer in einem engen Spiel.

„Es war schon ein bisschen ein Geschenk des Tölzer Keepers“, urteilt Holzkirchens Coach Florian Ächter. Das dürfte dem TuS-Übungsleiter allerdings herzlich egal gewesen sein. Denn seine Kicker beendeten durch diesen knappen 1:0-Sieg die kleine Negativserie der letzten beiden Partien. Zwei Spiele lang waren sie ohne Punkt- und Torerfolg geblieben. „Unser Sieg geht in Ordnung, auch wenn er am Ende glücklich war“, meint Ächter. „Wir wollten Fußball spielen, aber es ist nach wie vor ein Thema bei uns, den Ball so in die Box zu spielen, dass wir uns Torchancen erarbeiten.“

So entwickelte sich am Dienstagabend eine Partie, die sich vornehmlich im Mittelfeld abspielte. Holzkirchen kontrollierte den Ball, Bad Tölz versuchte, immer wieder per Konter zum Erfolg zu kommen. Doch fast immer stand die Hintermannschaft der Gastgeber sicher. Doch nach rund einer halben Stunde musste TuS-Schlussmann Markus Grünewald eingreifen. Eine Abwehr geriet zu kurz, beim folgenden Schuss aus der zweiten Reihe parierte Holzkirchens Torhüter aber sicher.

Shukaj‘ Geniestreich entscheidet Partie

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Grün-Weißen, das Tempo zu erhöhen. Nicht zuletzt lag das an den Hereinnahmen von Shukaj und Michael Glatz, die für deutlich mehr Betrieb auf den Seiten sorgten. „Wir haben uns insgesamt klar verbessert gezeigt“, sagt Ächter. „Natürlich sind wir sehr froh über die drei Punkte.“

Die verdiente sich seine Mannschaft im zweiten Durchgang immer mehr, die klaren Torchancen fehlten aber weiterhin. Bis zu Shukaj’ Geniestreich eben. „Es waren dann viele Emotionen in der Partie“, resümiert Ächter. „Es war wichtig, dass wir einen kühlen Kopf bewahrt haben.“ Und so behielten die Holzkirchner drei wichtige Punkte an der Haidstraße. meh

TuS Holzkirchen II – SC RW Bad Tölz 1:0 (0:0)

TuS Holzkirchen II: Grünewald - Gumberger, Sule, Ritter von Weinzierl, Mättig, Ledermann (70. Yavuz), A. Bauer (46. Glatz), Rasi, Menelik Ngu Ewodo, Blaschke (46. Shukaj), Mohr.

Tor: 1:0 Shukaj (72.).

Gelbe Karten: Grünewald, Ritter von Weinzierl - Ackermann, Geisler.

Schiedsrichter: Thomas Sonnleitner.

Zuschauer: 75.