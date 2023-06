SG Otterfing/Holzkirchen: Sieg als Abschiedsgeschenk für Zigelski bleibt aus

Blicken einem Umbruch entgegen: Die Fußballerinnen aus Otterfing und Holzkirchen bekommen in der nächsten Saison einen neuen Trainer. © privaT

Mit einem 1:1-Unentschieden bei der SpVgg Attenkirchen haben sich die Frauen der SG Otterfing/Holzkirchen in die Sommerpause verabschiedet.

Otterfing/Holzkirchen – Damit beenden sie die Bezirksliga-Saison mit einem ordentlichen siebten Platz.

Beim letzten Match der Spielzeit wollten die Frauen aus dem Landkreis-Norden eigentlich noch einmal einen Dreier einfahren. Doch die heißen Witterungsverhältnisse sorgten dafür, dass sich von Beginn an eine zerfahrene Partie entwickelte, in der es für beide Seiten nicht mehr wirklich um etwas ging. „Es war ein Spiel ohne große Höhepunkte. Bei uns hat auch die letzte Konsequenz gefehlt“, berichtete Trainer Artur Zigelski nach seinem letzten Spiel als Trainer der SG-Frauen.

Im ersten Durchgang gab es auf beiden Seiten kaum Möglichkeiten, so ging es wenig überraschend beim Stand von 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel etwas besser und die Gastgeberinnen gingen nach einem Abwehrfehler mit 1:0 in Führung.

Doch die Frauen aus Otterfing und Holzkirchen zeigten Moral und wollten auf keinen Fall als Verlierer vom Feld gehen. Lisa Trömer hatte noch Pech, als sie die SpVgg-Keeperin überlupfte, der Ball aber knapp am Lattenkreuz vorbeisegelte. In der Nachspielzeit fiel dann doch noch der Ausgleich, als die Gäste alles nach vorne warfen. Valentina Lechler schickte Christiane Engl, die narrte drei Gegenspielerinnen und schloss ihren Alleingang zum 1:1-Endstand ab.

„Insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden, wenn auch aufgrund des späten Ausgleichs etwas glücklich für uns“, resümierte Zigelski. Nun geht es in die Sommerpause. Erst im September beginnt die neue Saison, dann unter einem neuen Cheftrainer. (ts)