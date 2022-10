Sieg des Willens führt Hausham an die Tabellenspitze

Durchsetzungsstark: Die SG Hausham (rot) zwang Tölz nieder (Archivbild). © THOMAS PLETTENBERG

1:0 gegen Tölz: Der SG Hausham gelingt ein Riesenschritt in Richtung Aufstiegsrunde.

Hausham – Die SG Hausham hat am Freitagabend einen großen Schritt in Richtung Kreisliga-Aufstiegsrunde gemacht. Die Knappen setzten sich in einem umkämpften Duell mit dem Mitaufsteiger SC Rot-Weiß Bad Tölz mit 1:0 durch und übernahmen erst einmal wieder die Tabellenführung.

„Es war ein Sieg des Willens, ein dreckiger Arbeitssieg“, “, resümiert SG-Interimscoach Maxi Baumgartner, der erneut den kranken Stephan Leitner an der Seitenlinie vertrat. „Die gesamte Mannschaft hat bis zur letzten Sekunde gekämpft und sich die drei Punkte so am Ende auch verdient.“

Die Haushamer kamen gut ins Spiel, die besseren Möglichkeiten hatten im ersten Durchgang aber die Gäste. Allerdings stand die Defensivabteilung der SG wie gewohnt sicher, und so versuchten die Isarwinkler ihr Glück vorwiegend in Fernschüssen. Zweimal musste sich SG-Keeper Michael Wiesböck strecken, er klärte aber jeweils mit starken Paraden.

Mit zunehmender Spieldauer generierten auch die Knappen immer mehr Torgefahr. Die beste Möglichkeit hatte Andreas Schmid. Sein Schuss aus der Distanz wurde aber ebenfalls zur Beute des Keepers, sodass es torlos zur Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Haushamer gut aus der Kabine. So ließ auch der goldene Treffer nicht lange auf sich warten. Nach einem langen Ball aus der Abwehr marschierte Simon Beck auf dem Flügel durch und legte zurück auf Anian Trettenhann. Dessen Schuss klatschte an den Pfosten doch Kilian Siglreitmaier stand richtig und staubte in „Sascha-Mölders-Manier“ (Baumgartner) ab.

Fortan versäumten es die Heimischen, den Sack frühzeitig zuzumachen, sodass das Spiel in der Schlussphase auf und neben dem Feld hektisch wurde. Der tiefe Boden tat sein Übriges, doch die SG brachte die Führung über die Zeit.

„Ein Sonderlob hat sich der Schiedsrichter verdient, der sich auch in der Schlussphase nicht von seiner Linie hat abbringen lassen“, berichtet Baumgartner weiter. „Für die Defensivarbeit kann man der Mannschaften nur eine Eins-plus geben. Wir wollten einfach unbedingt gewinnen. Jetzt brauchen wir nächste Woche noch einen Dreier, und dann sollte alles durch sein.“ Am kommenden Freitag empfängt die SG den TuS Holzkirchen II und hätte mit einem Dreier einen Platz in der Aufstiegsrunde sicher. ts

SG Hausham – SC RW Bad Tölz 1:0 (0:0)

SG Hausham: Wiesböck – Baumgartner, Schauer, Kloiber, Hamm – Schmid, Trettenhann, Grill, Steiger (49. Hartmann/ 78. Fritz) – Siglreitmaier (76. Brunninger), Beck.

Tor: 1:0 Siglreitmaier (47.).

Gelbe Karten: Grill, Trettenhann – Abu Swid.

Schiedsrichter: Alexandru Craciun. Zuschauer: 50.