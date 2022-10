Sieg für leidenschaftliche Knappen gegen Kreuth

Umkämpft bis zum Schluss: das Duell zwischen der SG Hausham (rot) und dem FC Real Kreuth. Hier fällt Lukas Grill im Duell mit Tachsin Chraloglu. © Thomas Plettenberg

Die SG Hausham ist mit einem Sieg gegen den FC Real Kreuth in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat die Tabellenführung verteidigt.

Hausham/Kreuth – Ein packendes Kreisliga-Match lieferten sich die SG Hausham und der FC Real Kreuth. Trotz des tiefen Geläufs bekamen die Zuschauer starke Spielzüge und viel Einsatz zu sehen. „Es war ein mühsamer Sieg, der aber unter diesen Umständen eine super Sache für uns ist. Ich ziehe selten meinen Hut, aber heute muss ich ihn vor der Mannschaft ziehen“, sagte Haushams Trainer Stephan Leitner nach dem 2:1-Erfolg des alten und neuen Tabellenführers.

Die Hausherren mussten kurzfristig auf die erkrankten Kilian Siglreitmaier und Philipp Hamm verzichten. Zudem gingen einige SG-Kicker angeschlagen in die Partie, sodass beispielsweise Abwehrchef Alexander Kloiber nach einer guten Stunde ausgewechselt werden musste. Die erste Halbzeit war weitgehend ausgeglichen. Für die Haushamer hatte Simon Beck zwei Möglichkeiten. Einmal klärten die Gäste auf der Linie, beim zweiten Versuch scheiterte er an Kreuths Keeper Louis Sachau. Auch die Gäste hatten ihre Chancen, wurden aber nur selten zwingend, sodass es torlos in die Halbzeit ging.

Im zweiten Durchgang fielen die Treffer. Nach einem Foul am eingewechselten Niklas Steiger brachte Lukas Grill die Knappen per Strafstoß in Führung. „Der Elfmeter war absolut berechtigt und das Foul von uns unnötig. Allerdings hätte es kurz darauf auch einen Strafstoß für uns geben müssen“, merkte Kreuths Trainer Tobias Schnitzenbaumer an. Die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch stumm.

Entscheidender Angriff in letzter Minute

Nach einigen Umstellungen schwanden bei den Haushamern die Kräfte, 20 Minuten vor dem Ende fiel der Ausgleich: Tachsin Chraloglu verwandelte einen Freistoß aus 23 Metern sehenswert. Kreuth rannte an und wollte die drei Punkte. „Kreuth war in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, aber wir haben leidenschaftlich verteidigt. Der Sieg war insgesamt glücklich“, resümierte Leitner. In der Tat musste SG-Keeper Michael Wiesböck zwei Glanzparaden zeigen: Christopher Schröter tauchte zweimal frei vor ihm auf, scheiterte aber jeweils.

In der Schlussminute fuhren die Haushamer einen schnellen Angriff, der zum 2:1-Siegtreffer führte. Der eingewechselte Bernhard Kobinger schlug eine butterweiche Flanke vom linken Flügel und Anian Trettenhann köpfte ein. Als Belohnung wartete am Sonntag ein gemeinsamer Wiesn-Besuch auf die Knappen. „Bleibt zu hoffen, dass wir das schwere Auswärtsspiel auf der Theresienwiese ohne weitere Ausfälle überstehen“, sagte Leitner schmunzelnd.

Die Kreuther hingegen machten sich ohne Zählbares auf die Heimreise. „Die Niederlage ist aufgrund des späten Gegentors echt bitter. Wir hätten gerne einen Punkt mitgenommen. Aber wir haben vorne das Tor nicht gemacht und hinten einmal einen unnötigen Elfer gegen uns bekommen und einmal schlecht verteidigt. Ein Punkt wäre auch verdient gewesen, aber für uns ist das Spiel blöd gelaufen“, sagte Schnitzenbaumer. ts

SG Hausham – FC Real Kreuth 2:1 (0:0)

SG Hausham: Wiesböck - Baumgartner, Schauer, Kloiber (69. Kobinger), Ngoc (77. Mawick) - Schmid (46. Steiger), Fritz, Büchl, Grill - Beck, Trettenhann.

FC Real Kreuth: Sachau - S. Mayr, Egger, Schröter, K. Kölbl - S. Kölbl, Götschl, Yilmazer (46. Coria), Chraloglu - Mach, T. Frank (63. L. Frank).

Tore: 1:0 Grill (54./FE), 1:1 Chraloglu (71.), 2:1 Trettenhann (90.).

Gelbe Karten: Büchl, Ngoc - Egger, S. Mayr, Yilmazer.

Zeitstrafe: Egger (Kreuth/90.+3).

Schiedsrichter: Deniz Ciftci.

Zuschauer: 100.