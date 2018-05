Sieg in Eurasburg: Hausham ist gerettet

Kreisliga 1

von Hans-Peter Koller schließen

Die SG Hausham gewinnt souverän mit 3:0 beim SV Eurasburg-Beuerberg. Gefeierter Mann des Spiels: Stürmer Peter Bischof, der doppelt trifft.

Euraburg – Es ist vollbracht. Die SG Hausham hat das selbst gesteckte Ziel in der Fußball-Kreisliga 1 erreicht. Unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz wollten die Knappen beim Eurasburg-Beuerberg zumindest einen Punkt holen und so der Abstiegsrelegation entgehen. Das Minimalziel eines Unentschiedens wurde mit einem 3:0-Sieg klar übertrumpft. Kein glücklicher Erfolg, sondern der Lohn für die spielstärkere und engagiertere Mannschaft. „Wir waren besser und zwar in allen Belangen“, erklärt Hans Ostner. „Und dass wir jetzt noch eine ausgiebige Nachbesprechung machen, versteht sich von selbst.“

Bevor der Haushamer Trainer aber das Vereinsheim der SG aufsuchte und mit seinen Burschen die Nacht zum Tag machte, war der Fixabsteiger in seine Grenzen zu weisen. Und dies gelang den Knappen in allen Belangen. Die Platzherren kamen nur zu sporadischen Entlastungsangriffen, denn die Haushamer übten bereits im Mittelfeld permanent Druck aus. So ließ der Lohn auch nicht lange auf sich warten. Benedikt Büchl tankte sich über den Flügel bis zur Grundlinie durch, legte zurück an das kurze Fünfer-Eck, und Peter Bischof bedankte sich für die maßgerechte Vorlage mit dem 1:0 (13.).

Kurz darauf klingelte es schon wieder im Eurasburger Gehäuse. Manuel Marcks sprintete in einen Querpass, umlief zwei Verteidiger und vollendete flach ins linke Eck zum 2:0 (21.). Es zeichnete die Haushamer aus, dass sie trotz der Führung weiter Druck ausübten. „Wir haben dann einiges an dicken Chancen ausgelassen“, resümierte Ostner, ehe das alles entscheidende 3:0 (76.) fiel. Bischof überlief hier die komplette Eurasburger Abwehr, schoss zuerst den Torwart an, traf dann aber im Nachschuss.

Dass der Haushamer Trainer allen drei Auswechselspielern die Möglichkeit gab, ins Geschehen einzugreifen, war ein Beleg, dass er sich der drei Punkte sicher war.

SV Eurasburg-Beuerberg – SG Hausham 0:3 (0:2)

SG Hausham: Vogel – Baumgartner, Kloiber, Schauer – Chraloglu (81. Siglreitmaier), Volk (86. Edenhofer), Grill, Papst, Büchl – Bischof (77. Wagenpfeil), Marcks. Tore: 0:1 (13.) Bischof, 0:2 (21. Marcks), 0:3 (76.) Bischof. Gelbe Karten: Kloiber, Grill – Pasic, Götzinger, Hartmann, Kink. Schiedsrichter: David Feistauer (FC Penzberg). Zuschauer: 50.