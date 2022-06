Siegreicher Abschied für Darching/Hartpenning - Niederlage für Otterfing/Holzkirchen

Ansprache von Trainer Artur Zigelski an die Mannschaft der SG Otterfing/Holzkirchen. © THOMAS PLETTENBERG

Nun ist auch für die Frauenteams im Landkreis Miesbach die Saison beendet. Die SG Otterfing/Holzkirchen geht mit einer Niederlage in die Sommerpause, die SG Darching/Hartpenning verabschiedet sich mit einem Sieg.

Landkreis – Nach dem letzten Spieltag am Wochenende gehen auch die Damen-Mannschaften aus dem Landkreis in die Sommerpause. Die SG Otterfing/Holzkirchen unterlag zu Hause gegen Schechen und beendet die Spielzeit auf Rang neun der Bezirksliga. Kampflos zu drei Punkten kamen die Damen des SV Parsberg in der Kreisklasse. Mit einem Heimsieg verabschiedete sich die SG Darching/Hartpenning in der A-Klasse. Zur neuen Saison wird die Mannschaft nicht mehr angemeldet, da einige Spielerinnen die Fußballschuhe an den Nagel hängen.

SG Otterfing/Holzkirchen – SV Schechen 2:6 (0:4)

Tore: 0:1/0:2/0:3 Leissner (9./44./45.), 0:4 Schreiner (45.), 1:4 Heisinger (47.), 1:5 Leissner (63.), 1:6 Friedrich (84.) 2:6 Heisinger (90.).

Mit einer klaren Niederlage beschlossen die Damen der SG Otterfing/Holzkirchen die Bezirksliga-Saison. „Der Unterschied war nicht so groß, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Schechen hatte eine Spielerin dabei, die wir nicht in den Griff bekommen haben und die letztlich den Unterschied gemacht hat“, berichtete SG-Trainer Artur Zigelski nach der 2:6-Heimniederlage. Die Gäste gingen früh in Führung, dann war die Partie ausgeglichen, ehe Schechen mit einem Dreierpack kurz vor der Pause für die frühe Vorentscheidung sorgte.

Nach dem Seitenwechsel traf Ann-Marie Heisinger nach einem gehaltenen Elfmeter im Nachschuss zum 1:4, ehe die Gäste bei Kontern zwei weitere Tore nachlegten. Den Schlusspunkt setzte wiederum Heisinger mit einem sehenswerten Fernschuss aus 25 Metern ins Kreuzeck. „Wir hatten Pech, dass Abwehrchefin Lisa Trömer bereits nach zwei Minuten verletzt vom Feld musste. Letztlich hat man aber auch gemerkt, dass Schechen in den letzten Wochen im Spielbetrieb war und wir eigentlich direkt aus dem Urlaub gekommen sind“, sagte Zigelski.

Auf die SG wartet nun die Sommerpause, doch die Planungen für die neue Saison laufen bereits. Das Trainerteam wird das gleiche bleiben, zudem soll der Jahrgang 2006 aus der U17 hochgezogen werden. „Außerdem wollen wir mit Darching und Hartpenning Kontakt aufnehmen, ob es Spielerinnen gibt, die weiterspielen wollen“, berichtet Zigelski.

SV Parsberg – FC Penzing 2:0

Das letzte Saisonspiel gegen Penzing wollten die Damen des SV Parsberg nutzen, um sich noch einmal gebührend von ihren Fans zu verabschieden. Daraus wurde allerdings nichts, denn die Gäste konnten keine spielfähige Mannschaft stellen und sagten die Partie ab. Die Punkte werden den Parsbergerinnen am grünen Tisch zugesprochen werden, sodass sie die Kreisklassen-Saison auf dem sechsten Tabellenplatz abschließen.

SG Darching/Hartpenning – SG Eglfing/Peißenberg 4:3 (2:2)

Tore: 1:0 Huber (7.), 2:0 Passreiter (21.), 2:1 Kraemer (21.), 2:2 Harraßer (44./ET), 3:2 Passreiter (50./FE), 4:2 Huber (81.), 4:3 Kraemer (90.).

Vor großem Publikum feierte die SG Darching/Hartpenning beim letzten Spiel noch einen Sieg. Bereits in der siebten Minute legte Marlene Meier quer und Catharina Huber traf zum 1:0, Manuela Passreiter legte das 2:0 nach, ehe die Gäste zum Anschlusstreffer kamen und durch ein unglückliches Eigentor kurz vor der Pause der Ausgleich fiel. In der zweiten Hälfte machten die Gastgeberinnen noch einmal Druck und Passreiter traf nach Foul an Katharina Feeß per Strafstoß zum 3:2. Mit dem 4:2 machte Catharina Huber zehn Minuten vor dem Schlusspfiff den Sack zu, ehe die Gäste in der Nachspielzeit noch zum 4:3-Endstand trafen. „Wir haben uns vor der Auflösung noch einmal gut präsentiert. Auch wenn es in Darching und Hartpenning in der nächsten Saison keine Damenmannschaft mehr geben wird, können sich interessierte Mädels und Damen jederzeit bei den Spartenleitern der beiden Vereine melden“, erklärte SG-Sprecherin Elisabeth Harraßer nach der Partie. ts