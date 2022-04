So stehen die SF Föching zu einem Eisstadion auf ihrem Sportgelände

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Neu geordnet werden soll das Föchinger Sportgelände, der Trainingsplatz neben den Beachfeldern einem Kunstrasen weichen. Wäre dann noch Platz für ein Eisstadion? © Thomas Plettenberg

Die Sportanlage der SF Föching wird überplant, seit Kurzem ist sogar von einem Eisstadion die Rede. Die Sportfreunde sind wenig begeistert.

Föching – Den ganz großen Wurf erhofft sich die Marktgemeinde Holzkirchen durch ihren vor nunmehr eineinhalb Jahren veröffentlichten Sportentwicklungsplan. Vor allem auf dem Gelände bei den SF Föching sollte einiges passieren, Ende des vergangenen Jahres war von einem Masterplan die Rede. Seit Kurzem steht dort sogar das langdiskutierte (Multifunktions-)Eishalle zur Debatte.

Doch hat eigentlich jemand die Föchinger gefragt, was sie davon halten? „Nein“, antwortet SF-Vorsitzender Klaus Stein unumwunden. Er selbst habe bei einem Workshop zum Sportentwicklungsplan zu Beginn des Jahres erstmals von der Stadion-Idee gehört, seitdem habe sich kein Interessensvertreter des Eissports bei ihm gemeldet. „Grundsätzlich ist mein Verständnis, dass das Konzept und das Gelände in der Planungsphase sind“, betont Stein. In dieser könnten alle Ideen und Vorschläge diskutiert werden. Denkverbote gebe es keine.

Stein: Brauchen zweiten Naturrasenplatz

Es wird aber auch schnell klar, dass ein Eisstadion mit den gewünschten Kapazitäten ein Entweder-Oder-Szenario für das Föchinger Sportgelände bedeuten würde. Entweder wird der ursprüngliche Plan so oder so ähnlich umgesetzt – oder es wird ein Eisstadion gebaut. Der Mitte vergangenen Jahres vorgestellte und als zu priorisierend erachtete Plan hatte vorgesehen, das Gelände neu zu ordnen, den Trainingsplatz beim Beachvolleyballfeld für die gemeinsame Nutzung mit dem TuS Holzkirchen in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln, die nicht mehr sanierungsfähige Turnhalle im Dorf auf dem Gelände neu zu errichten und Flächen für die Leichtathletik zu schaffen, vielleicht sogar eine Laufbahn. Die gibt es in der Kommune bekanntlich nicht. „Es besteht die Notwendigkeit für einen weiteren Naturrasenplatz“, verdeutlicht Stein darüber hinaus. Ohne diesen sieht er eine gemeinsame Nutzung des Kunstrasens mit dem TuS gefährdet, da die Föchinger sonst Trainingszeiten abgeben müssten.

Wie wichtig vor allem der Kunstrasen ist, hat sich erst Anfang des Monats gezeigt, als der TuS zwei Landesliga-Heimspiele wegen der kurzzeitigen Winterrückkehr absagen musste (wir berichteten). Der Platz am Gymnasium darf aus vertraglichen Gründen nur zu bestimmten Zeiten und nicht für Spiele genutzt werden. Neben den geplanten Flächen scheint trotz der mehr als vier Hektar schlicht kein Platz für eine Eishalle.

Multifunktionshalle zu groß für Föchinger Vereine

Auch eine Multifunktionshalle anstatt einer kleineren Turnhalle sieht Stein kritisch. Die alte Turnhalle nutzt die Dorfgemeinschaft Föching, der Zusammenschluss der Föchinger Vereine und Organisationen, auch für seine Veranstaltungen. „Die Begeisterung war nicht all zu groß“, sagt Stein mit Blick darauf, dass künftig Veranstaltungen für vielleicht 200 Personen in einem weitläufigen Stadion mit weit über 1000 Plätzen stattfinden könnten. Damit fasst er den Föchinger Standpunkt in einem Satz zusammen.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Hinzu kommt, dass beim Einweben einer Eishalle in die Planungs- und Bauzeiten länger ausfallen könnten als von Föchingern und TuS erhofft. Zumindest diese Befürchtungen beruhigt die Holzkirchner Verwaltung auf Nachfrage. Die Idee, zu überprüfen, ob ein Eisstadion dort möglich wäre, gebe es seit Beginn der Planungen. Diese hätten die Architekten mittlerweile abgeschlossen und bei der Neugestaltung des Areals den Fokus auf die Wünsche der Föchinger Vereine gelegt. Vorgestellt werden soll das Ergebnis Mitte Mai, aufgrund von Terminüberschneidung etwas später als ursprünglich geplant. Ein Termin, auf den viele Holzkirchner Sportler hinfiebern dürften.