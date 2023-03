Späten Nackenschlag vergessen machen: TuS Holzkirchen II will gegen Fürstenfeldbruck siegen

Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung will der TuS Holzkirchen II gegen Fürstenfeldbruck den ersten Sieg in der Abstiegsrunde einfahren. © MK

Der TuS Holzkirchen II empfängt im ersten Heimspiel die Wundertüte SC Fürstenfeldbruck und will den ersten Dreier der Abstiegsrunde einfahren.

Holzkirchen – Ein wenig nagt es schon noch. So nah dran war der TuS Holzkirchen II am vergangenen Wochenende an einem Auftaktsieg in Pöcking. „Wir waren da einfach nicht clever genug“, moniert TuS-Coach Florian Ächter. „Auch wenn wir die jüngste Mannschaft der Liga sind: Wenn wir bis zur 92. Minute 2:0 vorne sind, sollten wir das Spiel gewinnen.“ Am Ende stand ein bitteres 2:2-Unentschieden zu Buche. Am Sonntag (14 Uhr) soll nun im Heimspiel gegen den SC Fürstenfeldbruck der erste Dreier in der Abstiegsrunde her.

Dabei stellt insbesondere aber der kommende Gegner ein großes Problem für die Grün-Weißen dar. „Das ist eine Wundertüte für uns“, betont Ächter. „Die haben sich in der Winterpause richtig gut verstärkt.“ Nach einer enttäuschenden Saisonphase eins, welche die Fürstenfeldbrucker als abgeschlagener Tabellenletzter ihrer Vorrunden-Gruppe abschlossen, konnte das rundum erneuerte Team zum Auftakt prompt mit einer echten Überraschung aufwarten. Zu Hause siegten die Mannen aus dem Münchner Westen gegen Weßling deutlich mit 5:2. „Wir dürfen uns von ihrer Hinrunde nicht täuschen lassen“, warnt Ächter.

Unterdessen kann der TuS-Coach erneut auf den nahezu kompletten Kader zurückgreifen. Einzig Pascal Mohr hat sich in Urlaub verabschiedet. Dagegen könnte Mittelfeldmotor Drilon Shukaj, der am vergangenen Wochenende aus beruflichen Gründen noch von der Bank kam, wieder in die Startelf rücken. Von ihm dürften sich die TuS-Kicker noch mehr Torgefahr erhoffen. Die Grün-Weißen wollen in jedem Fall alles daran setzen, um im zweiten Spiel nach der Winterpause an der heimischen Haidstraße als Sieger vom Platz zu gehen und wichtige Punkte zu sammeln. mm