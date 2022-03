Später Doppelpack schockt den TuS: Holzkirchen lässt Schwaig nach 2:0-Führung zurückkommen

Zug zum Tor: Holzkirchens Franz Fischer (in Grün-weiß) enteilt dem späteren Doppelpacker Raffael Ascher. © Christian Riedel/fotografie-riedel.net

Bei diesem Auswärtsspiel ist dem TuS Holzkirchen eigentlich genau das passiert, was eine Fußballmannschaft gemeinhin so gar nicht gerne hören möchte. Frei nach dem Motto: Richtig gut gespielt, aber am Ende wäre mehr drin gewesen.

Denn erst spät gab der TuS seine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und musste sich nach dem Schlusspfiff mit einem 2:2-Remis zufrieden geben.

„Es war eine sehr gute Leistung von uns“, lobt TuS-Coach Joe Albersinger seine Mannen dennoch. „Aber leider haben wir uns dafür nicht belohnt.“ Das alles geschah wieder mit dem TuS-Eigengewächs Benedikt Zeisel zwischen den Pfosten. Der 31-jährige Schlussmann hatte beim Punktspielauftakt im Jahr 2022 vor zwei Wochen gegen Eggenfelden noch verletzungsbedingt gefehlt und feierte nun sein Comeback für die Grün-Weißen. „Er hat uns einen richtig guten Rückhalt gegeben und ein, zwei Mal hervorragend reagiert“, resümiert Albersinger.

Allerdings ging das Kompliment auch an Zeisels Vorderleute, die insbesondere im ersten Durchgang nur wenig zuließen. Trotzdem gab es schon früh eine echte Schrecksekunde. TuS-Verteidiger Alexander Zetterer verletzte sich bereits nach drei Minuten schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. „Er ist blöd auf dem Fuß aufgekommen“, berichtet Albersinger. „Wir wissen noch nicht genau, was er hat.“

Der Schock über Zetterers schwere Verletzung saß den Grün-Weißen allerdings nur kurz in den Knochen. Denn: Je länger die Partie dauerte, desto mehr trauten sich die TuS-Kicker zu und spielten frech nach vorne. Albersinger: „Wir hatten noch mal deutlich mehr Tempo als im Spiel gegen Eggenfelden.“

Die Belohnung folgte in der Schlussphase des ersten Abschnitts: Toni Bauer zog mittels eines starken Solos nach innen und wurde erst durch ein Foul im Strafraum gestoppt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Christopher Korkor sicher zur 1:0-Pausenführung für den TuS.

Kurz nach der Pause sollte es noch besser werden, denn ein langer Ball in die Schnittstelle landete bei Tobias Seidl, der seinen Gegenspieler im Zweikampf keine Chance ließ und auf 2:0 erhöhte. „Das zweite Tor kam genau im richtigen Moment“, sagt Albersinger.

Seine Schützlinge stellten es auch in der Folge nicht schlecht an. Doch statt eines vielleicht vorentscheidenden dritten Tores kämpften sich die Gastgeber aus Schwaig zurück in die Partie und kamen zu Treffern: In der 77. Minute verpasste es die TuS-Defensive mehrmals, den Ball entscheidend aus der Gefahrenzone zu klären. Schwaigs Raffael Ascher nutzte das aus kurzer Distanz und markierte das 1:2.

Nur fünf Minuten später schlug Ascher erneut zu und erzielte den späten Ausgleich zum 2:2 für Schwaig. Das alles vor den Augen von TuS-Kapitän Maxi Drum, der nach Verletzungspause in der zweiten Hälfte überraschend noch sein Comeback feierte.

Ein später Ausgleich, der die Holzkirchner schmerzt. Viel Zeit zu überlegen bleibt den TuS-Kickern aber nicht. Bereits am Mittwoch wartet in Aiglsbach die nächste schwere Aufgabe.

FC Schwaig – TuS Holzkirchen 2:2 (0:1)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Kollie, Zetterer (29. Seidl), Mättig (74. S. Bauer) – Keskin (80. Lindner), Fischer, Korkor, A. Bauer – T. Bauer, Lechner (89. Erten), Paal (63. Drum).

Tore: 0:1 Korkor (45./Foulelfmeter), 0:2 Seidl (54.), 1:2/2:2 Ascher (77./82.).

Gelbe Karten: Jell – Mättig, S. Bauer.

Schiedsrichter: Saif Fekih.

Zuschauer: 200.