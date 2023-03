Später Nackenschlag: TuS-Reserve kommt in Pöcking nicht über Unentschieden hinaus

Gemischte Gefühle: TuS II-Coach Florian Ächter lobt die Leistung seiner Mannschaft, ist aber auch über das Unentschieden gegen Pöcking enttäuscht. © Archiv TP

Holzkirchen – Einen Punkt gewonnen, aber wohl zwei verloren. Dieses Motto könnte den Samstagnachmittag des TuS Holzkirchen II kaum besser beschreiben. Denn: Die Holzkirchner führten beim schweren Auswärtsspiel in Pöcking lange Zeit mit 2:0, ehe sie in der Schlussphase noch zwei Treffer hinnehmen und sich letztlich mit einem 2:2-Remis begnügen mussten.

„Die Enttäuschung darüber ist natürlich schon da“, gibt TuS-Coach Florian Ächter unumwunden zu. „Aber wir haben bei einem richtig starken Gegner einen Punkt geholt und die Leistung war sehr gut.“ Dennoch war der Zeitpunkt der Gegentore mehr als bitter. Zwei Mal in der Nachspielzeit.

Zunächst segelte die TuS-Abwehr um Keeper Alperen Adatepe in der 93. Minute an einer langen Flanke vorbei, die letztlich Pöckings Ferdinand Jaeger zum 1:2-Anschlusstreffer verwertete. Kurz darauf setzte dann Teamkollege Markus Schulz einen sehenswerten Freistoß zum 2:2-Ausgleich in die Maschen. Dabei konnte TuS-Coach Ächter insbesondere im ersten Durchgang sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge sein. „Wir haben richtig gut gepresst“, betont er. „Dazu konnten wir zwei Tore aus dem Spiel heraus erzielen.“

Tor Nummer eins war dabei eines der Marke sehenswert. Eine Kombination über fünf Stationen fand am Ende in TuS-Akteur Michael Glatz seinen Abnehmer. Glatz, der sogar als Kapitän auflief, vollstreckte nach etwas mehr als einer Viertelstunde zum 1:0. „Ein Tor wie aus dem Lehrbuch“, freut sich Ächter. In der 34. Minute profitierte dann Glatz von einem kapitalen Abwehrschnitzer in der Pöckinger Hintermannschaft. Der Holzkirchner stand goldrichtig und brachte die Grün-Weißen so noch vor der Pause mit 2:0 in Front. „Mit ein bisschen Glück hätten wir anschließend sogar ein Drittes machen können.“

Nach der Pause kamen die Gastgeber dann besser in die Partie. „Sie hatten deutlich mehr Ballbesitzphasen“, resümiert Ächter. „Daher ist das Unentschieden am Ende auch verdient.“ Und trotzdem gaben die Grün-Weißen – aufgrund der zwei späten Gegentreffer – den sicher geglaubten Auftaktsieg doch noch aus der Hand.

SC Pöcking-Pfaffenhofen –TuS Holzkirchen II 2:2 (0:2)

TuS Holzkirchen II: Adatepe - Ritter von Weinzierl, Dietz, Eichner, Hummelsberger, Ledermann, Glatz (90. Ferkau), B. Feldbrach, Mohr (62. Shukaj), Rasi (84. Schwefel), T. Feldbrach (73. Bahadir).

Tore: 0:1/0:2 Glatz (16., 34.), 1:2 Jaeger (90.), 2:2 Schulz (90.).

Gelbe Karten: Jaeger, Gebhart - Ledermann, Glatz, Eichner.

Schiedsrichter: Adolf Schuster.