Spannung im ersten Saison-Derby: SG Hausham und SV Miesbach trennen sich Unentschieden

Ihre Leistung gesteigert hatte die SG, hier in rot, laut Coach Stephan Leitner in der zweiten Hälfte. © TP

Mit einem Unentschieden haben sich die SG Hausham und der SV Miesbach im ersten Derby der neuen Kreisliga-Saison getrennt. An Spannung mangelte es dabei nicht.

Hausham – Das erste Kreisliga-Spiel der Saison zwischen der SG Hausham und dem SV Miesbach war ein Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer in den nächsten Monaten erwartet: viele Derbys. Auch an Spannung mangelte es dem Duell nicht. Die Miesbacher gingen mit dem ersten Angriff in Führung und hatten durchaus Chancen nachzulegen, doch Hausham kam in der Schlussphase stark zurück, glich aus und hatte kurz vor Schluss sogar noch die Chance zum Siegtreffer. Am Ende blieb es aber bei einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Haushams Coach Stephan Leitner resümierte: „Wir können mit dem Unentschieden leben.“ Das 0:1 sei beim ersten Angriff gefallen, das müsse man erst wegstecken. „Aber die Mannschaft hat sich super zurückgekämpft.“ Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwalds sagte: „Wir sind nicht zufrieden, denn wir haben auf Sieg gespielt.“ Wegen der letzten 20 Minuten habe sich Hausham den Punkt verdient. „Mit dem Unentschieden können wir leben, schlimmer sind für uns die Verletzungen“, sagte Grünwald, der Turhan Ulu mit Verdacht auf eine Bänderverletzung und Marinus Veit, vermutlich ein Faserriss, bereits vor der Pause vom Feld nehmen musste.

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start. Die Haushamer wehrten eine Miesbacher Ecke zu zentral ab und nach einem Kopfball traf Turhan Ulu im Nachschuss per Bogenlampe zum 0:1 ins lange Eck. Florian Stoib hatte den zweiten Treffer für den SV auf dem Fuß, beim Alleingang versuchte er jedoch querzulegen, statt selbst den Abschluss zu suchen. Die Aktion verpuffte. „Miesbach war in der ersten Halbzeit leicht überlegen und hatte mehr Ballbesitz, war aber nur selten zwingend. Nach der Pause haben wir uns dann gesteigert“, berichtete Leitner. Allerdings waren nach dem Seitenwechsel auch die Gäste gefährlich. Haushams Keeper Michael Wiesböck stand zwei Mal im Mittelpunkt. Erst parierte er eine Volleyabnahme von Robert Mündl, ehe er einen Freistoß von Florian Voit aus dem Winkel fischte. Wenig später verzog Josef Sontheim für die Miesbacher, ehe die SG in der Schlussphase das Zepter in die Hand nahm.

Die Haushamer Offensive um Niklas Steiger und Simon Beck brachte den SV zuletzt in Bedrängnis. Beim Alleingang von Beck konnte Miesbachs Keeper Tobias Magritsch noch klären. Beim Ausgleich war er chancenlos. Nach einem Querpass schob Kilian Siglreitmaier aus fünf Metern zum 1:1 ein. Später hatten die Hausherren eine Chance, doch der Kopfball von Steiger segelte knapp vorbei. Grünwald: „Wenn der drin ist, stehen wir mit leeren Händen da. Man hat gemerkt, dass wir nach den Wechseln nicht mehr stabil genug waren, um das 1:0 über die Zeit zu bringen.“ Der SV sei am Schluss näher am Sieg gewesen. Leitner resümierte, die SG sei nach dem 0:1 gut zurückgekommen und habe ihre Leistung in der zweiten Halbzeit gesteigert.

ts

SG Hausham – SV Miesbach 1:1 (0:1)

SG Hausham: Wiesböck – F. Baumgartner, Kloiber, Fritz (46. Siglreitmaier), Hamm – Grill, Büchl (82. Ngoc), Schmid (80. Kobinger), Trettenhann – Steiger, Beck. SV Miesbach: T. Magritsch – T. Veit, D. Magritsch, Ma. Veit (27. Matschiner), Pindado – Pötzinger, Stoib (65. R. Ulu), Mündl, Voit (43. Weinbacher) – T. Ulu, Sontheim. Tore: 0:1 T. Ulu (2.), 1:1 Siglreitmaier (84.)

Gelbe Karten: Kloiber - Pötzinger

Schiedsrichter: Thomas Sonnleitner.

Zuschauer: 150.