Spielabbruch in der 88. Minute: FC Real Kreuth erzielt Unentschieden gegen DJK Waldram

Knapp entkommen: Kurz vor dem Hagel ist das Spiel zwischen dem FC Real Kreuth und den Gästen aus Waldram abgebrochen worden. Ob in den letzten zwei Minuten plus Nachspielzeit noch ein Treffer erzielt worden wäre, bleibt offen. Foto: Max Kalup © Max Kalup

In der 88. Minute ist das Spiel zwischen dem FC Real Kreuth und der DJK Darching abgebrochen worden. Jetzt entscheidet das Schiedsgericht über die Gültigkeit des 1:1-Unentschiedens.

Kreuth – Lange brauchten die Kreuther nicht, um wachgerüttelt zu werden. Erzielten die Gäste aus Waldram doch bereits mit dem ersten Angriff den Führungstreffer. Als nach 15 Minuten die Schlafmützigkeit abgelegt war, gaben nur noch die Enterbacher den Ton an. Doch trotz der Chancenvielfalt reichte es am Ende nur zum 1:1-Ausgleich. Ob der Entscheidungstreffer noch gefallen wäre, blieb ungewiss. Das Spiel wurde wegen des Gewitters in der 88. Minute abgebrochen.

„Unser Verteidiger hat bei einer Flanke den Ball unterlaufen. Das war’s dann“, erklärte Michael Zieringer die Entstehung des 0:1. Er ist aktuell mehrfach gefordert. Als Trainer der A-Klassenreserve, Torwartersatz in der Kreisliga für den Urlauber Markus Lachenmair und gegen Waldram auch noch als Chefanweiser für Tobias Schnitzenbaumer. Der genießt aktuell mit seiner Frau die Annehmlichkeiten auf Sylt. Schon lange geplant und terminlich nicht anders zu regeln. Als nach der ersten Viertelstunde der Rückstand-Schock verdaut war, sahen die Zuschauer ein Spiel auf ein Tor. Kreuth rannte an und Waldram verlegte sich aufs Kontern.

Keine Zeit mehr für einen Siegtreffer

Da aber zwei strittige Szenen keinen Strafstoß brachten und bei den Enterbachern der letzte Pass regelmäßig zu ungenau war, blieb es beim 0:1. „Wir müssen weiter Druck aufbauen. Tore sind dann nur eine Frage der Zeit“, erklärte Zieringer zu seinem Pausengespräch.

Dass der 1:1-Ausgleich nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach einem Standard fiel, war bezeichnend für die Harmlosigkeit der Kreuther Offensive. Moritz Mack brachte eine Ecke an den zweiten Pfosten und der schwach abgeschirmte Tobias Frank traf per Fuß ins kurze Eck. Als bereits der Schlusspfiff nahte, zwangen Gewitterregen und Hagel die Aktiven in die Kabine.

Der folgende Spielabbruch ließ die Frage nach einem möglichen Kreuther Siegtreffer unbeantwortet. Wobei der Blick in die vergangenen Jahrzehnte den Kreuthern wenig Hoffnung bietet. Bei einem Spielabbruch in der 88. Minute wurde noch nie auf eine Neuansetzung entschieden. Aber: Der FC Real Kreuth hat ein Rechtsmittel gegen die Wertung eingelegt. Nun obliegt es dem Kreisschiedsgericht, das 1:1 zu bestätigen oder einen neuen Termin anzuberaumen. ko

FC Real Kreuth – DJK Waldram 1:1 (0:1) FC: Zieringer-M. Mayr, Götschl, Egger, S. Mayr-Collette (55. Samoila)-L. Frank (66. Hofbauer), Kölbl, T. Frank- Höss, Mack (46. Hofbauer). Tore: 0:1 Faganello (2.), 1:1 T. Frank (70.). Gelbe Karten: S. Mayr, T. Frank-Müller. Schiedsrichter: Daniel Stark. Zuschauer: 100.