Spiele am Wochenende: Vier Landkreis-Teams kämpfen um Liga-Verbleib

Teilen

Kämpfen um jeden Punkt: der TSV Weyarn (in Weiß) und der SV Warngau (in Grün), hier beim direkten Aufeinandertreffen im April. © GER

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisklasse geht es für fünf Landkreis-Teams aus der Region um wichtige Punkte: Bayrischzell, Irschenberg, Rottach-Egern, Warngau und Weyarn.

Landkreis – Im Kampf um den Klassenerhalt geht es für fünf Landkreis-Teams aus der Region am Wochenende um wichtige Punkte. Dabei ist der SV Bayrischzell beim FSV Höhenrain zu Gast und der TSV Irschenberg empfängt den FC Rottach-Egern zum Landkreis-Duell. In der Gruppe H hofft der TSV Weyarn gegen den ASV Eglfing auf den ersten Heimsieg und der SV Warngau empfängt den ESV Penzberg. Nicht im Einsatz ist die DJK Darching, die ihr Auswärtsspiel gegen den FC Deisenhofen III in der Meisterrunde Gruppe B wegen einer Hochzeit in den Reihen der Darchinger auf Mittwoch um 19.30 Uhr verlegt hat.

Abstiegsrunde Gruppe G

FSV Höhenrain – SV Bayrischzell Sa. 15 Uhr

Nach der Punkteteilung gegen Spitzenreiter SV Bad Tölz am vergangenen Wochenende will der SV Bayrischzell am Samstag beim FSV Höhenrain den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen. „Das wird eine schwere Aufgabe. Ich hoffe, dass wir nicht mit leeren Händen nach Hause reisen werden“, sagt SV-Trainer Wacco Schmid vor der Partie. Er fordert von seiner Mannschaft die gleiche Einstellung und Moral wie beim jüngsten Heimspiel, das mit einem leistungsgerechten 0:0-Remis endete. „Wenn uns das gelingt, können wir in Höhenrain punkten“, ist sich Schmid sicher. Bei einem Sieg hätten die Bayrischzeller den Klassenerhalt fast schon in der Tasche.

TSV Irschenberg – FC Rottach-Egern So. 15 Uhr

Für den TSV Irschenberg geht es in den letzten Spielen der Saison noch darum, den direkten Abstieg zu vermeiden und den Einzug in die Relegation zu schaffen. Dafür müssen am Sonntag beim Landkreis-Duell gegen den FC Rottach-Egern Punkte her. Allerdings müssen die Hausherren auf Christian Durm verzichten und gehen ersatzgeschwächt in die Partie. „Rottach ist inzwischen ein bekannter Gegner. Sie haben oft gute Spiele gegen uns gemacht“, sagt TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. „Am Sonntag wartet das erste Endspiel auf uns, wir müssen alles geben, um die Chance auf die Relegation zu wahren.“

Die Rottacher gehen nach dem Heimsieg gegen Höhenrain mit breiter Brust ins Spiel. „Irschenberg haben wir bisher in drei Spielen nicht besiegen können und sogar auswärts eine 0:5-Niederlage kassiert“, sagt FC-Trainer Bernhard Gruber. „Für Irschenberg ist es eine der letzten Chancen auf den Klassenerhalt, es wird eine schwere Aufgabe. Wir müssen alles geben, um unser Minimalziel in Form eines Unentschiedens zu erreichen. Drei Punkte wären natürlich besser.“ Bei den Gästen stehen hinter dem Einsatz einiger Gastro- und Schichtarbeiter noch Fragezeichen.

Abstiegsrunde Gruppe H

TSV Weyarn – ASV Eglfing So. 14 Uhr

Nach der deutlichen Niederlage in Penzberg geht es für den TSV Weyarn noch um die Teilnahme an der Relegation. Am Sonntag empfangen die Klosterdörfler den Spitzenreiter ASV Eglfing, für den es im Grunde um nichts mehr geht. Das Hinspiel endete mit einem für den TSV glücklichen 0:0.

„Wir haben noch die Chance auf die Relegation und dafür werden wir im letzten Heimspiel alles geben, um wichtige Punkte zu holen“, sagt TSV-Trainer Helmut Schenk. „Die spielerische Qualität fehlt uns momentan leider, daher erwarte ich Kampf, Ehrgeiz, Willen und Zusammenhalt. Wenn wir diese Einstellung 90 Minuten auf den Platz bringen, können wir auch gegen Eglfing punkten. Wir glauben an den Klassenerhalt, solange er rechnerisch noch möglich ist.“

SV Warngau – ESV Penzberg So. 14 Uhr

Mit dem klaren 4:1-Heimsieg gegen den SV Krün machte der SV Warngau unter der Woche einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt und will nun beim nächsten Heimspiel gegen den ESV Penzberg nachlegen. „Wir treten selbstbewusst auf“, betont SV-Trainer Daniel Mayer. „Das 4:1 hat uns sehr gutgetan. Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend und unsere Stürmer treffen wieder.“ Zwar sind die Warngauer nicht komplett, Mayer gibt sich aber optimistisch, dass man die Ausfälle gut kompensieren kann. „Wir haben, genau wie Penzberg, in diesem Spiel die große Chance, uns im Kampf um den Klassenerhalt ein Polster zu verschaffen und zu Hause sind wir sowieso eine Macht.“ Das Ziel der Hausherren ist ein Dreier, mit dem man den Ligaverbleib schon fast in der Tasche haben dürfte.

ts