Spiele von Holzkirchen und Kreuth abgesagt

Von: Sebastian Schuch

Nicht möglich was das Fußballspielen in Brunnthal und Kreuth. © Bernd Settnik/dpa

Witterungsbedingt mussten die Spiele des TuS Holzkirchen und Brunnthal und des FC Real Kreuth gegen Sauerlach abgesagt werden.

Holzkirchen/Kreuth – Das kurze Aufbäumen des Winters mit Schneefall und Dauerregen hat auf den Fußballplätzen in der Region seinen Tribut gefordert. Einige Partien mussten abgesagt werden, darunter etwa das Landesligaspiel des TuS Holzkirchen in Brunnthal. „Wir wollten nach zwei Spielen zu Null und dem Sieg gegen Freising im Rhythmus bleiben“, bedauert Trainer Joe Albersinger die Absage. Immerhin ist die Pause nicht zu lang, bereits am Dienstag geht es nach Geretsried. Mit dem Nachholtermin in Brunnthal am Dienstag, 25. April, 19.30 Uhr, stehen den Holzkirchnern nun zwei englische Wochen ins Haus.

Auch die Kreuther Fußballer können die Freude der Wintersportler über das schneesichere Bergsteigerdorf nicht teilen. Der Segen an frisch hinzugekommener weißer Pracht verhinderte eine Austragung des Heimspieles gegen den TSV Sauerlach. „Wir sind problemlos zu einem neuen Termin gekommen“, erläutert der FCK-Trainer Tobias Schnitzenbauer den Nachholzeitpunkt: Donnerstag, 27. April. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. ses/ko