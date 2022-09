Spitzenspiel für FC Rottach-Egern

Jubeln wollen die Offensivspieler des FC Rottach-Egern wie hier im Duell mit dem SV Bayrischzell. © STEFAN SCHWEIHOFER

Der FC Rottach-Egern ist zu Gast bei Spitzenreiter der Kreisklasse 3: der SG Aying/Helfendorf.

Rottach-Egern – Bereits am Donnerstag eröffnen die SG Aying/Helfendorf und der FC Rottach-Egern den siebten Spieltag in der Kreisklasse 3. Um 20 Uhr empfängt der Tabellenführer die Rottacher in Helfendorf zum Spitzenspiel.

Die Hausherren führen das Klassement vor dem letzten Spieltag der Hinrunde mit drei Punkten Vorsprung an, die Gäste folgen nach dem jüngsten 2:2-Unentschieden in Darching auf Platz drei. Entsprechend geht es für beide Teams darum, sich weiterhin auf den ersten drei Rängen festzuspielen, die zum Einzug in die Aufstiegsrunde berechtigen.

„Aying hat eine starke Mannschaft mit einigen Neuzugängen und routinierten Spielern, die bereits höherklassig gespielt haben. Daher sind sie der Favorit“, erklärt FC-Trainer Bernhard Gruber. Die Gäste wollen aber nicht mit leeren Händen nach Hause fahren. „Wir müssen versuchen, wieder kompakt und diszipliniert zu spielen und den einen oder anderen Konter zu fahren. Ein Punktgewinn wäre in Ordnung“, sagt Gruber. ts