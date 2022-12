Sportlicher Leiter des TuS Holzkirchen: Zetterer folgt auf Müller

Von: Sebastian Schuch

Thomas Zetterer übernimmt kommissarisch. © THOMAS PLETTENBERG

Beim TuS Holzkirchen tut sich was in der Winterpause: Thomas Zetterer übernimmt kommissarisch als Sportlicher Leiter von Markus Müller. Neuzugänge sind nicht zwingend vorgesehen.

Holzkirchen – Trotz der aktuellen Winterpause tut sich was beim TuS Holzkirchen. Zumindest hinter den Kulissen. Markus Müller ist nicht länger Sportlicher Leiter der Kicker von der Haidstraße. Der 38-Jährige, der schon seit August kürzertrat, hat das Amt aus privaten Gründen zur Verfügung gestellt. Müller (38), der jahrelang für die Holzkirchner spielte und einige Jahre die zweite Mannschaft trainierte, hatte das Amt im Winter 2020/21 übernommen. Kommissarischer Nachfolger ist Thomas Zetterer, der bisherige Co-Trainer der Landesliga-Mannschaft.

„Ich konnte ihn jetzt ein halbes Jahr kennen und schätzen lernen“, sagt TuS-Abteilungsleiter Adrian Saft über Zetterer. „Er hat eine sehr klare Meinung zu den Dingen – und er äußert sie auch. Ich finde es gut, dass er nicht um den heißen Brei herumredet.“ Der TuS brauche jemanden, der auch mal den Finger in die Wunde lege, ist Saft überzeugt. Außerdem habe Zetterer aufgrund seiner Trainertätigkeit einen guten sportlichen Blick. Allerdings wird der kommissarische Sportliche Leiter als Co-Trainer aufhören und sich voll auf die neue Aufgabe konzentrieren.

Auch wenn Zetterer den Posten derzeit nur übergangsweise begleitet, soll daraus eine längerfristige Lösung werden. Bei der Abteilungsversammlung Anfang kommenden Jahres steht der komplette Vorstand zur Wahl. Zetterers Berufung durch die aktuelle Abteilungsleitung soll dann von den Mitgliedern bestätigt werden.

Markus Müller stellte das Amt zur Verfügung. © Thomas Plettenberg

Neuzugänge nur, wenn sie Sinn ergeben

Einen Abgang gibt es auch aus der Landesliga-Mannschaft zu vermelden. Bakaray Touray, der erst vor Saisonbeginn nach Holzkirchen gewechselt war, verlässt den TuS bereits wieder. Ansonsten deutet sich momentan nichts an, erklärt Saft. „Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass noch das eine oder andere passiert.“ Allerdings wollen die Holzkirchner nicht in eine Nervosität verfallen, sondern sich in Ruhe umschauen.

Zumal der eingeschlagene Weg, Spieler aus der eigenen Jugend an die Landesliga heranzuführen, fortgesetzt werden soll. In der A-Jugend, die in der Bezirksoberliga spielt, habe man „enorme Talente“, ist Saft überzeugt. Drei, vier sollen im Februar mit ins traditionelle Trainingslager an den Gardasee fahren. In der Rückrunde soll die Entwicklung der Mannschaft, die vor allem in den letzten Spielen des Jahres Früchte trug und die Holzkirchner noch auf den fünften Platz klettern ließ, fortgesetzt werden. „Deshalb sehe ich kein Problem, wenn wir so weiter machen“, sagt Saft mit Blick auf den Kader. ses