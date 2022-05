Im dritten Anlauf klappt’s: SpVgg Unterhaching kommt am 24. Juni zum Benefizspiel nach Warngau

Von: Sebastian Schuch

Gute Laune zum Saisonende: Haching-Boss Manfred Schwabl. © Robert B rouczek

Ehrensache war es für Manni Schwabl 2020, dass das zum zweiten Mal abgesagt Spiel beim SV Warngau noch stattfinden wird.

Warngau – Und der Holzkirchner steht weiter zu seinem Wort. Die dritte Terminfindung war – endlich – von Erfolg gekrönt. Die SpVgg Unterhaching bestreitet am Freitag, 24. Juni, ihr erstes Vorbereitungsspiel in Warngau.

„Jetzt ist unser Vorsitzender wieder nicht da, aber dieses Mal ziehen wir es durch“, sagt SV-Jugendleiterin Yvonne Frischmuth und lacht. Schließlich hatte der erste Termin 2019 nicht stattgefunden, weil Christian Schöllner, damals noch als Aktiver, im Urlaub weilte. Das ist heuer zwar wieder der Fall, aber noch mal bis zu drei Jahre warten wollen die Warngauer nicht. Dafür habe sie gehört, hätten einige Spieler den ursprünglich geplanten Urlaub verschoben, um gegen die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner auflaufen zu können.

Die dürfte mit der vollen Kapelle kommen, schließlich startet kurz vorher die Vorbereitung auf die anstehende Regionalligasaison mit Beginn am 14. Juli. Da dürften die Warngauer schon ausgeruhter sein. Wie lange die Pause der Mannschaft von Trainer Daniel Mayer war, hängt zwar davon ab, ob sie in der A-Klasse in die Relegation muss oder den Aufstieg bereits im abschließenden Spiel gegen Irschenberg fix macht. Konditionseinheiten, wie sie zum Beginn der Vorbereitung üblich sind, dürften sie aber nicht in den Beinen haben. „Vielleicht gelingt ja das eine oder andere Tor“, hofft Frischmuth. Favorit wären die Warngauer wohl nur im Masskrugstemmen und ähnlichen Disziplinen, fügt sie schmunzelnd hinzu.

Das Ergebnis ist auch für Schwabl zweitrangig. „Da geht es um ein Spiel für die Region. Das ist uns ein großes Anliegen.“ Und den Dank für die Unterstützung beim Merkur-CUP-Finale 2019, als die Warngauer – vor allem Frischmuth – die SpVgg bei Planung und Durchführung unterstützt haben. „Warngau ist ein super Verein“, lobt Schwabl. Nur die Terminfindung habe sich, auch durch Corona, halt schwierig gestaltet. „Man muss einen Zeitpunkt finden, der für beide Seiten passt“, sagt Schwabl. „Wir halten unser Wort.“

Daran hatte Frischmuth, die auch heuer zum Merkur-CUP-Orga-Team gehört, nie einen Zweifel. Nachhilfe brauche Unterhaching aber keine mehr. „Sie können das mittlerweile alleine, das haben sie 2021 beim Turnier der Besten gezeigt.“

Und so können sich Warngau und Unterhaching auf einen schönen Sport-Abend freuen, mit anschließendem gemütlichen Teil. Frischmuth drückt zudem die Daumen, dass das Wetter am 17. Juni für das Johannifeuer passt. Ausweichtermin wäre ausgerechnet am 24. Juni.

Karten für das Spiel gibt es am 24. Juni zu fünf Euro nur an der Abendkasse. (Sebastian Schuch)