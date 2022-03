Stabilität zurückgewinnen: TuS Holzkirchen vor schwerer Aufgabe bei Tabellenführer Erlbach

Auf die Defensivleistung wird es für den TuS Holzkirchen beim Auswärtsspiel beim SV Erlbach ankommen – auch und vor allem bei Standardsituationen. © Stefan Schweihofer

Auf den TuS Holzkirchen wartet eine schwere Aufgabe: Die Kicker von der Haidstraße sind beim Tabellenführer SV Erlbach zu Gast.

Holzkirchen – Nach intensiven Tagen – zuletzt mit drei Spielen binnen sechs Tagen – ist in dieser Woche beim TuS Holzkirchen etwas Ruhe und vor allem ein wenig Trainingsalltag zurückgekehrt. „Wir wollen sehen, dass wir wieder etwas mehr Stabilität hineinbringen“, sagt TuS-Coach Joe Albersinger. Damit meint er nicht zuletzt das stark ausgedünnte Personal. Allerdings könnte die Aufgabe am heutigen Freitagabend in Erlbach schwerer nicht sein. Denn: Es wartet der souveräne Tabellenführer der Landesliga Südost.

Ein reines Bonusspiel für seine Schützlinge erkennt Albersinger allerdings nicht. „Ich sehe es eigentlich so, dass wir in jeder Partie ohne Druck aufspielen können“, meint er und fügt an: „Wichtig ist nur, dass jeder sein Leistungsvermögen auf den Platz bekommt.“ Und das wird gegen den SV Erlbach auch nötig sein. Die Zahlen sprechen jedenfalls für sich: 63 Zähler aus 24 Spielen und bärenstarke neun Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Unterföhring.

Hinspiel macht Mut

Fast noch beeindruckender erscheint die Heimbilanz. Da holten die Mannen aus dem Landkreis Altötting aus ihren bisherigen 13 Auftritten 35 Punkte bei einer Torbilanz von 32:5. „Aber jedes Spiel muss erst gespielt werden“, gibt Albersinger zu bedenken.

Hoffnung könnte dem TuS-Übungsleiter dabei das Hinspiel geben. Die Grün-Weißen unterlagen im September an der Haidstraße knapp mit 1:2. „Da hätten wir eigentlich ein Unentschieden verdient gehabt“, erinnert sich Albersinger. Nun richtet sich sein Blick aber nach vorne. Heute geht es für den TuS um wichtige Punkte.

TuS muss auf Johannes Maier aufpassen

Punkte, die die Holzkirchner am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Pleite in Kastl liegen gelassen haben. „Wir haben ein paar Dinge angesprochen“, sagt Albersinger. „Eigentlich wollen wir einfach wieder zu den guten Leistungen gegen Schwaig und Aiglsbach zurückkommen.“ Allerdings haben die kräftezehrenden Tage deutliche Spuren hinterlassen. So fehlte Defensiv-Spezialist Yasin Keskin während der Woche angeschlagen. Obendrein fällt Aron Mättig weiter mit einer Adduktorenverletzung aus und Mick Paal musste wegen einer Krankheit passen. Bei allen dreien dürfte es wohl nicht reichen respektive knapp werden. Dagegen konnte Abwehrspieler Lukas Krepek nach seinem Kurz-Comeback am Wochenende wieder voll trainieren und steht zur Verfügung. Gleiches gilt für Benedict Gulielmo, der aber wohl noch keine Option von Beginn an ist. „Die Aufstellung wird sich erst kurzfristig entscheiden“, stellt Albersinger klar.

Wichtig für die Holzkirchner wird es sein, die treffsichere Offensive um den Toptorschützen Johannes Maier (20 Treffer) unter Kontrolle zu bekommen. „Wir wollen dagegenhalten und gut stehen“, sagt Albersinger.

Zum Spiel

Freitag, 25. März, 19 Uhr, Sportpark Erlbach.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel - Kollie, Seidl, Krepek - Keskin, Fischer, Korkor, A. Bauer - T. Bauer, Lechner, Erten.

Auf der Bank: Grünewald, S. Bauer, Boubacar, Siebler.

Schiedsrichter: Vinzenz Pfister.