Standortbestimmung: Waakirchen/Schaftlach empfängt Warngau

A-Klasse

Der SV Warngau will in der A-Klasse am Spitzenduo dranbleiben. Das Auswärtsspiel bei der SG Waakirchen/Schaftlach ist da eine erste Standortbestimmung.

Warngau – In der A-Klasse 3 steht der erste reguläre Spieltag nach der Winterpause auf dem Programm. Dabei kommt es an diesem Samstagnachmittag direkt zum Derby zwischen der SG Waakirchen/Schaftlach und dem SV Warngau.

Die Gäste waren zuletzt mit knapp 30 Mann im Trainingslager im kroatischen Medulin, um sich den letzten Feinschliff für den Kampf um den Aufstieg zu verpassen. Denn die Warngauer mischen in der dritten Saison nach der Rückkehr in die A-Klasse endgültig an der Tabellenspitze mit. „Wir sind derzeit Dritter und versuchen alles, um den zwei da oben den Aufstieg so schwer wie möglich zu machen“, lautet die bescheidene Vorgabe von Warngaus Trainer Daniel Mayer, der sich über eine „sehr gute“ Vorbereitung seiner Mannschaft freute. „Wir hatten ein tolles Trainingslager, viel Spaß und eine super Trainingsbeteiligung.“

Da will die SG Waakirchen/Schaftlach mithalten. „Wir sind gut aufgestellt“, gibt sich SG-Trainer Vincent Lechner durchaus selbstbewusst. Er erwartet eine der besten Mannschaften der Liga. „Warngau ist zwar der Favorit, aber wir wollen mit Kampf und Leidenschaft dagegenhalten.“ emi