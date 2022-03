Standortbestimmung zum Auftakt: SG Otterfing/Holzkirchen startet in Rückrunde

Unter die besten Fünf wollen die Fußballerinnen der SG (orange) in der Rückrunde vorrücken. © Max Kalup

Zum Auftakt der Rückrunde in der Bezirksliga wartet auf die SG Otterfing/Holzkirchen eine Standortbestimmung. Die Kickerinnen sind beim SV Schechen zu Gast.

Otterfing/Holzkirchen – Für die Damen der SG Otterfing/Holzkirchen beginnt bereits an diesem Samstag die Rückrunde in der Bezirksliga 1. Da die Liga zwölf Teams umfasst, muss bereits vor dem Start der meisten Herren-Teams in der Region das erste Punktspiel des Jahres absolviert werden. Um 16 Uhr sind die Kickerinnen beim SV Schechen zu Gast.

„Die Vorbereitung war aufgrund von Corona und der schlechten Platzverhältnisse in den vergangenen Wochen nicht optimal. Eine kontinuierliche Vorbereitung war nicht möglich“, berichtet SG-Trainer Artur Zigelski. Am vergangenen Wochenende wurde das einzige Testspiel ausgetragen, dabei setzte sich die Spielgemeinschaft etwas überraschend mit 2:0 gegen das U17-Bayernliga-Team des FFC Wacker München durch. „Das hat schon überraschend gut ausgeschaut“, freut sich Zigelski.

Rechtzeitig zum Start des Fußballjahres 2022 sind die verletzten Spielerinnen wieder zurück im Kader. Zudem gibt es mit Alicia Gratz einen Neuzugang vom BCF Wolfrstahausen. Gratz spielte bereits im Otterfinger Nachwuchs unter der Leitung von Zigelski. Bis auf die kranke Nadine Grimm kann das Team aus dem Landkreis-Norden komplett nach Schechen reisen. „Das Testspiel macht Mut für den Auftakt, wir wollen schnell wieder in den Fluss kommen. Unser Saisonziel für die Rückrunde ist ein Platz unter den ersten Fünf“, erklärt Zigelski.

Das Duell in Schechen war eigentlich zum Abschluss der Hinrunde angesetzt und wird nun nachgeholt. Entsprechend schwer ist der Gegner einzuschätzen. Im Klassement liegen die Gastgeberinnen zwei Plätz und vier Punkte vor der SG. „Das ist auf jeden Fall ein starker Gegner und eine richtige Standortbestimmung für uns. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe und wir wollen möglichst nicht ohne Punktgewinn nach Hause fahren“, sagt der SG-Coach. ts