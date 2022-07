Stefan Aigner spielt für TSV Otterfing

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Stefan Aigner beendete 2021 seine Karriere. © Jan Huebner via www.imago-images.de

Ein Jahr nach dem offiziellen Karriereende juckt es Stefan Aigner wieder in den Füßen: Der Ex-Profi läuft bis Jahresende für den TSV Otterfing auf.

Otterfing – Um die Motivation der Kontrahenten muss sich der TSV Otterfing in der kommenden Kreisliga-Saison keine Gedanken machen, der jüngste Neuzugang sollte Grund genug sein: Ex-Profi Stefan Aigner läuft für den TSV auf, wie der Bezirksliga-Absteiger auf Facebook verkündet. Zunächst bis Jahresende, also bis zum Ende des ersten Teils des neuen Spielsystems im Kreis Zugspitze.

„Ich habe einfach Spaß am Fußball, deswegen habe ich mich wieder nach einer neuen Herausforderung umgeschaut. Da ich viele Otterfinger schon seit über 20 Jahren kenne und durch einen Teil meiner Familie ein Stück weit hier verwurzelt bin, ist meine Entscheidung für Otterfing gefallen“, erklärt Aigner. Am Nordring ist der Ex-Profi von 1860 München, Eintracht Frankfurt oder auch Wehen Wiesbaden schon länger regelmäßig zu sehen: Einmal wöchentlich trainiert Aigner verschiedene Otterfinger Jugendmannschaften. Zudem arbeitet Aigner als Scout für den süddeutschen Raumen beim SV Wehen Wiesbaden und ist Personaltrainer.

Die Verpflichtung des Lochhamers freut freilich Dominik Urban. „Stefan ist sportlich und menschlich eine absolute Bereicherung und wird unserer jungen Mannschaft sehr weiterhelfen können“, sagt der Otterfinger Spartenleiter.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Der 34-jährige Aigner könnte in der Kreisliga 1 zum Otterfinger X-Faktor im Rennen um die Aufstiegsrunde werden. Wie berichtet, spielen alle fünf Landkreis-Kreisligisten in dieser Staffel und duellieren sich mit drei weiteren Teams um die drei Plätze für die Aufstiegsrunde im Frühjahr 2023. Die Mannschaft um den neuen Spielertrainer Benedict Gulielmo gehört mit einem Ex-Profi in ihren Reihen nun zu den Mitfavoriten bei diesem Unterfangen. ses