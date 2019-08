Stockschützen des TSV Hartpenning gewinnen Champions-League-Debüt

Gelungene Premiere

Die Stockschützen des TSV Hartpenning gewinnen ihr erstes Champions-League-Duell in der Vereinsgeschichte und haben nun gute Chance auf das Final-Four-Finale.

Schaftlach/Hartpenning – Der Einsatz der Stocksport-Abteilung des TSV Hartpenning hat sich gelohnt. Das erste Champions-League-Spiel in der Vereinsgeschichte war für die Spieler und Zuschauer ein Erlebnis. Über zwei Wochen lang wurde extra die Stocksporthalle der Eisratz’n Schaftlach vorbereitet, die für die Verpflegung der Zuschauer sorgten. Die Hartpenninger sorgten für die sportlichen Höhepunkte: Sie setzten sich mit 7:3 gegen den AEV Gais aus Südtirol durch und haben gute Chancen, sich für das Final-Four-Turnier zu qualifizieren.

Eisratz‘n Schaftlach waren perfekter Gastgeber

„Wir haben uns entschieden, in Schaftlach zu schießen, damit uns dort der Rücken freigehalten wird und wir uns auf das Sportliche konzentrieren können“, erklärt TSV-Sprecher August Maurer. „Das hat auch richtig gut geklappt. Mit den gut 100 Zuschauern können wir auch mehr als zufrieden sein.“

Erst am Spieltag entschieden sich die Hartpenninger, dass neben Maurer Andreas Lambert, Peter Erlacher und Markus Mainka beginnen sollten. Günther Weiß war der Ersatzmann. In der ersten Partie ließen sich die Hartpenninger durch einen kleinen Fehler in der ersten Kehre nicht aus dem Konzept bringen. In der fünften Kehre ging der TSV mit einem Break sogar in Front, ein weiterer Fehlschuss führte dann aber zum 11:11-Endstand.

TSV Hartpenning geht Führung in die Pause

Das zweite Spiel bestritten die Gastgeber hoch konzentriert, während sich die Südtiroler drei Patzer erlaubten. So stand es nach sechs Kehren 21:3. „Man ist immer viel entspannter, wenn man mit einer Führung in die Pause gehen kann“, sagt Maurer.

So erlaubten sich die Hartpenninger auch im dritten Spiel keinen Fehlschuss. Sie zwangen das Team aus Gais immer wieder zu Fehlern und siegten so mit 18:3. Angefeuert von den heimischen Fans zogen die TSV-Schützen auch in der vierten Runde ihr starkes Spiel durch und gewannen am Ende mit 25:3. So hatte man den Tagessieg bereits in der Tasche.

Sieg auf Dorffest gefeiert

Im letzten Spiel verlor die TSV-Moarschaft dann in den ersten drei Kehren allerdings etwas die Konzentration, konnte den Rückstand nicht mehr aufholen und unterlag mit 6:18. Damit siegten die Gastgeber mit 7:3 Punkten und holten auch die ersten Zähler in der fünf Teams umfassenden Gruppe A. Nur die besten zwei Teams schaffen am Ende den Einzug ins Finalturnier.

„Wir haben sogar noch einen Tick über unserem normalen Level geschossen“, sagt Maurer. „Jetzt können wir nächsten Samstag optimistisch zum Spitzenspiel nach Ottenzell fahren. Mit der gezeigten Leistung können wir auch dort punkten.“ Doch mit dem Sieg bei der Champions-League-Premiere war der Tag für die Hartpenninger noch nicht zu Ende. Im Anschluss feierten sie gemeinsam mit den Gästen aus Südtirol auf dem Hartpenninger Dorffest bis in die frühen Morgenstunden.

ts