Hartpenninger Stockschützen starten in Champions League

Die Stockschützen des TSV Hartpenning betreten die internationale Bühne. Am Samstag geht in der Champions League gegen den AEV Gais.

Hartpenning – Nicht nur im Fußball stehen sich in der Champions League die besten Mannschaften des Kontinents gegenüber. Diesen Wettkampf gibt es auch im Stocksport. Neben Moarschaften aus Italien, der Schweiz und Österreich hat sich auch der TSV Hartpenning dank der Deutschen Vize-Meisterschaft 2018 als eines von vier deutschen Teams qualifiziert. Die erste Runde der Gruppe A, die aus dem AEV Gais (Italien), dem FC Ottenzell (Deutschland), dem SU Guschlbauer St. Willibald (Österreich), dem ESC Zweisimmen-Rindenberg (Schweiz) und den Hartpenningern besteht, wurde bereits am vergangenen Wochenende ausgetragen. Die Hartpenninger waren spielfrei und greifen nun am Samstag ein.

TSV Hartpenning trägt Partie in Schaftlach aus

Einen guten Start erwischten Gais und Ottenzell, die sich jeweils knapp mit 6:4 Punkten gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Hartpenning bestreitet sein erstes Spiel um 16 Uhr gegen Gais. Ausgetragen wird der Wettkampf in der Stocksporthalle in Schaftlach, da die Ausrichter auf eine ansprechende Zuschauerzahl hoffen.

In den vergangenen beiden Wochen kümmerten sich die Schützen vor allem um den Aufbau und das Einschallen der Halle. „Wir waren unter der Woche fast jeden Tag dort, um zum Beispiel die Giebel zu verschallen, damit wir wind- und wettergeschützt sind“, erzählt TSV-Sprecher Gustl Maurer.

Hartpenninger Stockschützen treten in Bestbesetzung an

Die Hartpenninger können am Samstag in Bestbesetzung antreten: Neben Maurer sind Andreas Lambert, Peter Erlacher, Markus Mainka und Günther Weiß mit von der Partie. Welche vier Schützen beginnen, wird erst nach dem Abschlusstraining festgelegt. „Bei uns sind alle gut drauf und hoch motiviert“, sagt Maurer. „Deshalb ist es eigentlich egal, wer schießt.“

Die Italiener aus der Nähe von Bruneck in Südtirol reisen mit einem 18 Mann starken Trupp an, übernachten in Hartpenning und werden etliche Fans mitbringen. Deshalb hoffen auch die Hartpenninger auf Unterstützung von den Rängen. Dafür wurden Flyer an die Stockschützen aus der Region und den Nachbar-Landkreisen verteilt. Für die Verpflegung sorgen die Eisratz’n Schaftlach. „Das werden sicher spannende Spiele“, meint Maurer. „In dieser Gruppe kann vermutlich jeder jeden schlagen.“

EAV Gais ist ein unbeschriebenes Blatt

Um sich an die Pflasterbahnen zu gewöhnen, trainierte die TSV-Moarschaft mehrmals in Schaftlach. „Das Pflaster ist gut zu spielen, und wir kommen auch gut damit zurecht“, sagt Maurer. Natürlich wollen die Hartpenninger mit einem Sieg in die Gruppenphase starten, auch wenn das Team aus Gais für den TSV ein bislang unbeschriebenes Blatt ist. Es gab in der Vergangenheit noch kein direktes Duell.

Die vergangenen wettkampffreien Wochen nutzen die TSV-Schützen für die Erholung und um den Kopf freizubekommen. Doch am Samstag ist nun wieder volle Konzentration gefordert, damit das Abenteuer Champions League möglichst lange weitergeht.

