Stockschützen des TSV Hartpenning verpassen Final Four

Die Stockschützen des TSV Hartpenning haben gut gespielt, doch es hat nicht gereicht. Das Unentschieden war für das Finale der Champions League zu wenig.

Schaftlach – Nach dem letzten Vorrundenspiel in der Stocksport Champions League überwiegt beim TSV Hartpenning die Enttäuschung. Trotz einer bärenstarken Leistung beim Heimspiel in Schaftlach gegen die Sport Union Guschlbauer St. Willibald reichte das 5:5-Unentschieden nicht zum Einzug ins Final-Four-Turnier in Lampoding. Aufgrund der besseren Spielpunkte ziehen die Oberösterreicher ins Finale ein.

TSV Hartpennings Leistung wird nicht belohnt

Doch die Enttäuschung wird in Kürze dem Stolz auf die gezeigten Leistungen weichen – schließlich gehören die Hartpenninger zu den sechs Top-Teams in Europa. „Es war für uns ein Riesenerfolg und eine tolle Erfahrung, dass wir in der Champions League mitschießen durften“, sagt TSV-Schütze Gustl Maurer nach der vierten und letzten Begegnung. „Leider ist unsere gute Leistung nicht belohnt worden.“

In der neuen Schaftlacher Stockhalle waren die Vorzeichen klar: Die Hartpenninger brauchten einen Sieg, um unter die letzten Vier zu kommen, ein Unentschieden würde den Gästen reichen. Bereits im ersten Durchgang zeigten Stefan Zellermayer, Andreas Lambert, Markus Mainka und Maurer, dass sie als Gewinner von der Bahn gehen wollten. Mit zwei perfekten Wappel-Versuchen legte der TSV in der ersten Kehre einen Fünfer vor und gewann mit 14:8. Im zweiten Spiel machten die Hartpenninger in zwei Kehren mit Hinterschuss einen Fehler, und St. Willibald egalisierte mit einem 8:12. So ging es mit 2:2 Punkten in die Pause.

Spannung ab dem dritten Spiel

Dann entwickelte sich ein wahrer Krimi. Im dritten Spiel brachten die Oberösterreicher in der letzten Kehre einen Hartpenninger Stock nicht aus dem Feld, sodass es am Ende 11:11 stand. Im vierten Duell zogen beide Teams alle Register, um einen Patzer des Gegners zu provozieren. Nach fünf Kehren stand es 10:13 für die Gäste. Der letzte Schuss des TSV musste entscheiden, und das Glück war aufseiten von St. Willibald, denn der Schuss verfehlte den Stock der Österreicher. Diese gewannen die vierte Partie mit 10:16 und standen damit als Finalteilnehmer fest. „Nach dem vierten Spiel haben wir die Köpfe etwas hängen lassen, uns dann aber wieder zusammengerissen“, berichtet Maurer.

Die Hartpenninger gewannen das fünfte Spiel mit 17:11 und somit endete die Partie mit einem 5:5-Unentschieden. Unter dem Applaus der 140 Zuschauer verabschiedete sich die TSV-Moarschaft in eine kurze Pause. „Wir hätten die Chance aufs Weiterkommen gehabt“, meint Maurer. „Das war unser bestes Spiel der gesamten Sommer-Saison. Leider hat dann ein einziger Schuss alles entschieden.“

TSV Hartpenning bereitet sich auf Wintersaison vor

In Kürze beginnt die Vorbereitung auf die Wintersaison, in der die TSV-Herren genau wie das Frauen-Team in der 1. Bundesliga antreten werden. Mitte November geht es los, zuvor stehen zahlreiche Trainings auf dem Eis in Miesbach an.

