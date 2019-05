TSV Hartpenning rehabilitiert sich

Stockschützen gewinnen in Hauzenberg

von Thomas Spiesl schließen

Die Stockschützen desTSV Hartpenning sind wieder da: Nach dem 6:3-Sieg beim EC Hauzenberg bleibt das Team auf Halbfinal-Kurs.

Hauzenberg – Ein langer Samstag liegt hinter den Stockschützen des TSV Hartpenning. Bei schlechtem Wetter dauerte die Anreise zum Bundesliga-Duell in Hauzenberg in der Nähe von Passau fast drei Stunden. Zurück im Oberland waren die Hartpenninger gar erst um zwei Uhr morgens – doch sie hatten wichtige zwei Punkte im Gepäck. Mit 6:4 Punkten setzten sich Günter Weiß, Peter Erlacher, Andreas Lambert und Gustl Maurer durch und bleiben damit auf Halbfinal-Kurs.

„Es war ein extrem wichtiger Sieg“, sagt TSV-Sprecher Maurer. „Wir haben schon vorher gewusst, dass Gerabach ersatzgeschwächt ist. Und so hat dann dort auch Pilsting mit 7:3 gewonnen. Jetzt wird es in der Tabelle richtig eng.“ Auf dem schnellen Pflasterbelag im Bayerischen Wald kamen die Hartpenninger anfangs nicht wirklich zurecht. Schnell lagen sie mit 0:10 zurück, konnten dann aber mit 13:10 in Front gehen. Nach zwei Fehlschüssen verlor der TSV das erste Spiel am Ende doch noch mit 13:15. „Im ersten Spiel sind wir schon seit der letzten Saison schwach“, erklärt Maurer. „Es ist mir ein Rätsel, warum. Vermutlich ist es Kopfsache und wir sind zu nervös.“

Dann allerdings steigerten sich die Gäste deutlich und gewannen die zweite Partie mit 16:6. So ging es beim Stand von 2:2 in die Pause und die Hauzenberger nahmen einen Wechsel vor. Das dritte Spiel war ein Auf und Ab. Der TSV führte nach drei guten Kehren mit 11:0, setzte sich nach einigen Patzern aber nur glücklich durch. Im vierten Duell machte Hartpenning dann mit 23:3 Zählern alles klar und sicherte sich den Gesamtsieg. Dass die Hauzenberger anschließend den letzten Durchgang gewannen, war nur noch Ergebniskosmetik.

„Im vierten Spiel haben wir kaum Fehler gemacht und deshalb dann auch deutlich gewonnen“, sagt der TSV-Sprecher. „Dann war allerdings die Luft raus. Mit der neuen Aufstellung hat es gut geklappt.“ Weiß zeigte bei seinem ersten Einsatz für die TSV-Stockschützen eine gute Leistung und vertrat Markus Mainka würdig. Nun haben die Hartpenninger zwei Wochen Pause, ehe es am Samstag, 18. Mai, zu Hause zum Rückspiel gegen den EC Hauzenberg kommt.

ts