Strafe droht! TuS Holzkirchen fehlt unentschuldigt bei Tagung in Rasiting

„Das hätten sie sich sparen können“

von Roland Halmel schließen

Zum Informationsaustausch ist die Tagung der Kreisligisten und der Spielgruppe West in Raisting (Kreis Weilheim-Schongau) gedacht.

Landkreis – Von dieser Möglichkeit machten fast alle 72 betroffenen Clubs Gebrauch. Nur drei, darunter der TuS Holzkirchen, fehlten unentschuldigt, was eine Geldstrafe nach sich ziehen wird. „Das hätten sie sich sparen können“, meinte Kreisspielleiter Heinz Eckl, der bei seinem Bericht mit Lob und Kritik nicht sparte.

Bei Freundschaftsspielen bereitet das Ausfüllen des elektronischen Spielberichts immer noch Probleme. „Wenn keine Schiedsrichtergruppe eingetragen wird, kommt kein Schiri“, erklärte Eckl. Darüber hinaus appellierte er eindringlich an die Vereine, ihre Kaderlisten in der Sommerpause zu überarbeiten und zu aktualisieren.

Sehr zufrieden zeigte er sich dagegen bei der Bereitschaft der zwei Kreisligen, die Ergebnisse per Live-Ticker weiterzugeben. „Die beiden liegen bei fast 100 Prozent“, lobte Eckl. In der Kreisklasse 4 liegt die Quote bei 90 Prozent. In den Ligen darunter ist noch Luft nach oben. „Wer nicht tickert, dem gehe ich auf den Wecker“, machte Eckl entsprechend Druck.

Zum Internet-Angebot des Verbands brachte der Online-Beauftragte, Joachim Fuchs, die Anwesenden im Anschluss auf den neuesten Stand. Die neue BFV-Webseite soll in der zweiten August-Woche online gehen. „Sie wird deutlich übersichtlicher“, erklärte Fuchs, der zudem für die schon länger avisierte „Team-App“ des Verbands warb, mit dem die Trainer ihre Mannschaften, Trainings und Spiele organisieren können. „Sie ist jetzt fertig und geht in der kommenden Woche in den Wirkbetrieb“, sagte Fuchs.

Kreisschiedsrichterobmann Michael Kögel berichtete danach über die nach wie vor zu geringe Zahl von Unparteiischen und über die neuen Regeln. „Das Spiel soll dynamischer gemacht werden und der Fair-Play-Gedanke rückt in den Fokus“, erklärte Kögel unter anderem, nachdem der Schiedsrichter jetzt nicht mehr „Luft“ ist und es zukünftig Schiedsrichterball gibt, wenn der Unparteiische vom Spielgerät getroffen wird. Die Klarstellung beim Handspiel sieht er positiv. „Auch wenn es Diskussionspunkt bleiben wird“, so Kögel. Zudem stellte er Spieler und Offizielle darauf ein, dass zukünftig Unsportlichkeiten deutlich rigoroser geahndet werden.

Mit Strafen beschäftigte sich auch Franz Pölt vom Kreisschiedsgericht. „Die Fallzahlen von rund 800 sind gegenüber dem Vorjahr etwa gleich geblieben“, meinte Pölt, der zudem von einen Fall aus den sozialen Netzwerken berichtete. „Durch einen Film auf Facebook wurde bekannt, dass ein Spieler mit einem falschen Pass spielte“, warnte Pölt vor derlei Vergehen, die Geldstrafen und Punktabzug nach sich ziehen. Der Kreisehrenamtsbeauftragte Hans Melch lobte die gut 250 Vereine aus dem Kreis Zugspitz, weil inzwischen rund 60 Prozent bereits einen Zuständigen für das Ehrenamt haben.

Bei seinem Ausblick auf die neue Saison ging Eckl auf die zuletzt steigende Zahl an Spielgemeinschaften ein. „Bezirksübergreifend ist das nicht möglich“, stellte er klar. „Und wenn es wieder zur Trennung kommt, muss der nicht federführende Verein in der C-Klasse anfangen, also überlegt euch das gut“, gab Eckl zu bedenken.

Auf die Kritik an dem späten Saisonschluss in der Kreisliga und der dann kurzen Sommerpause für die Mannschaften, die eventuell mehrere Relegationsrunden spielen müssen, verwies Eckl auf einen Beschluss aus dem Kreistag. „Dafür hatten die Vereine mehrheitlich gestimmt“, stellte Eckl klar, der sich ausdrücklich beim SV Uffing bedankte, der unbürokratisch mit der dritten Mannschaft in eine andere B-Klasse wechselte, um die gleiche Ligenstärke herzustellen. „Dafür bekommt ihr einen Spielball von mir“, meinte Eckl, der die Teilnehmerzahl von 93 Mannschaften an der Pokalrunde im Kreis als sehr erfreulich bezeichnete und ergänzte: „Für die Halle haben dagegen in ganz Oberbayern erst 49 Teams gemeldet, das ist erschreckend.“