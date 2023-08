SV Bayrischzell tritt in Deisenhofen an: „Wäre mit einem Auswärtspunkt zufrieden“

Teilen

Gerry Wimmer, Trainer des SV Bayrischzell. © Verein

Der SV Bayrischzell gastiert beim FC Deisenhofen III. Trainer Gerry Wimmer wäre, aufgrund der aktuellen Kadersituation, mit einem Punkt zufrieden.

Bayrischzell – Am vergangenen Wochenende sind die Kicker des SV Bayrischzell spielfrei gewesen. Einige Akteure waren über das Wochenende gemeinsam im Urlaub. Dafür warten nun zwei Spiele binnen vier Tagen auf das Team aus dem Landkreis-Süden. Am heutigen Donnerstag wird um 20 Uhr das Duell gegen den FC Deisenhofen III nachgeholt, bereits am Sonntag wartet dann das Landkreis-Duell bei der DJK Darching.

Das Match gegen Deisenhofen findet nicht wie ursprünglich angesetzt in Bayrischzell, sondern im Münchner Vorort statt. „Wir haben kein Flutlicht, daher haben wir das Heimrecht getauscht“, erklärt Bayrischzells Trainer Gerry Wimmer. Der FC Deisenhofen II ist mit einem Remis in Warngau in die Saison gestartet, der SV Bayrischzell unterlag beim TSV Otterfing deutlich mit 1:7. Heute Abend sind die Deisenhofener als Meisterrunden-Anwärter der klare Favorit, zumal die Begegnung wohl auf Kunstrasen ausgetragen wird.

Die SV-Kicker können also nur positiv überraschen und werden alles daran setzen, den ersten Punktgewinn der Spielzeit mit in den Landkreis-Süden zu nehmen. „Wir haben leider noch einige angeschlagene Spieler“, berichtet Wimmer. „Daher wäre ich bei einem sicherlich spielstarken Gegner mit einem Auswärtspunkt sehr zufrieden.“ (THOMAS SPIESL)