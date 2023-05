Kellerduell: SV Bayrischzell und FC Rottach-Egern unter Druck

Tore gegen Bayrischzell braucht der FC Rottach-Egern, wenn man die Relegation vermeiden will. © Stefan schweihofer/Archiv

Gleich drei Landkreis-Vereine müssen in den Fußball-Kreisklassen-Gruppen heute nachsitzen. Aufgrund anhaltender Regenfälle waren im April zwei Begegnungen abgesagt worden.

Meisterrunde Kreisklasse B

FC Deisenhofen III – DJK Darching (19.30 Uhr)

Ohne Druck kann die DJK Darching zum Nachholspiel nach Deisenhofen fahren. Das Duell gegen die Dritte der Münchner Vorstädter findet, wie schon das Hinspiel, auswärts auf Kunstrasen statt. „Das Rückspiel findet auch in Deisenhofen statt, weil der Platz am ursprünglichen Termin bei uns nicht bespielbar war und wir kein Abendspiel auf unserem Trainingsplatz wollen“, erklärt DJK-Trainer Patrick Lachemeier.

Wegen der Nähe zur Autobahn verfügt der Darchinger Hauptplatz über kein Flutlicht. „Deisenhofen gehörte für mich von Anfang an zu den Aufstiegsfavoriten“, sagt der JK-Coach. „Wir haben mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun, können aber noch zum Zünglein an der Waage werden.“ Obwohl es für die Darchinger Reserve um den Klassenerhalt geht, wird diese nicht mit Spielern aus der Ersten verstärkt. „Jeder muss bis zum Schluss das Beste geben“, fordert Lachemeier.

Abstiegsrunde Kreisklasse G

FC Rottach-Egern – SV Bayrischzell (20 Uhr)

Das Landkreisduell ist für beide Teams wichtig. Die Hausherren kamen am Wochenende nicht über ein 1:1 in Irschenberg hinaus und müssen unbedingt gewinnen, um den Relegationsplatz zu verlassen. Die Bayrischzeller können sich nach der 0:5-Klatsche in Höhenrain keine Niederlage erlauben, sonst schmilzt der Vorsprung auf die Abstiegszone auf nur noch zwei Punkte an.

„Das wird ein richtungsweisendes und wichtiges Spiel für uns“, sagt SV-Coach Wacco Schmid. „Nach der derben Niederlage in Höhenrain und der Verletzung von Lukas Müller wird es nicht leichter. Dennoch erwarte ich von meiner Mannschaft, dass wir Zählbares mitnehmen.“ Rottach-Egern muss auf den gesperrten Kapitän Franz Pietzko verzichten. Sonst sollten die Kicker vom Birkenmoos komplett sein.

„Wenn wir die Relegation vermeiden wollen, brauchen wir einen Dreier“, sagt FC-Coach Bernhard Gruber. „Wenn Bayrischzell komplett ist, haben sie eine richtig gute Mannschaft. Wir müssen kämpferisch ins Spiel gehen und dagegenhalten, unnötige Gegentore vermeiden und unsere Chancen verwerten. Leider fehlt uns momentan ein Abschlussspieler.“ (Thomas Spiesl)