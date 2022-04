SV Bayrischzell will Serie ausbauen - Schwere Aufgabe für Rottach

Das Hinspiel gegen Aying gewann der FC Rottach-Egern (blau) klar mit 4:0. © Thomas Plettenberg

In der Kreisklasse will der SV Bayrischzell seine Siegesserie ausbauen, der TSV Weyarn ist noch immer ohne Gegentreffer, der FC Rottach-Egern hofft auf den nächsten Erfolg und die DJK Darching ist klarer Favorit.

Landkreis – Die Landkreis-Mannschaften in der Kreisklasse 2 sind ordentlich aus der Winterpause gekommen. Einzig die SG Hausham, die am Freitag den SV Bad Tölz empfing, wartete vor dem Wochenende noch auf den ersten Sieg im Jahr 2022. Der SV Bayrischzell holte sogar zweimal binnen einer Woche drei Zähler und möchte seine Serie am Sonntag beim SV Eurasburg-Beuerberg ausbauen. Eine schwere Aufgabe wartet in Helfendorf auf den FC Rottach-Egern. Der TSV Weyarn möchte gegen Egling sein Polster zur Abstiegszone ausbauen, während die DJK Darching als Favorit ins Heimspiel gegen die Fußballfreunde Geretsried geht.

SV Eurasburg-Beuerberg – SV Bayrischzell (Sa., 14 Uhr)

Mit Siegen gegen Wolfratshausen II und die FF Geretsried ist Bayrischzell perfekt in die Rückrunde gestartet. Am Samstag in Eurasburg soll der dritte Sieg in Folge eingefahren werden, damit könnte der SV noch einmal in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen. „Unser Anspruch sollte es sein, in Eurasburg zu punkten, wir wollen die Gunst der Stunde nutzen und einen weiteren Sieg einfahren“, sagt SV-Trainer Wacco Schmid vor dem Auswärtsspiel. Mit Beeinträchtigungen aufgrund der Witterung rechnet er in Eurasburg nicht. „Wenn wir den Gegner nicht unterschätzen und unsere Fähigkeiten voll auf den Platz bringen, sollten wir als Sieger vom Platz gehen“, sagt Schmid.

TSV Weyarn – SF Egling (Sa., 14 Uhr)

Der TSV Weyarn musste sich zuletzt zwar mit einem 0:0 in Ascholding begnügen, ist aber im Jahr 2022 noch ungeschlagen und ohne Gegentor. Dies soll auch so bleiben, wenn am Sonntag die SF Egling ins Klosterdorf kommen. Mit einem Heimsieg könnte man das Polster auf die Abstiegsrelegation auf elf Zähler ausbauen und sich damit eine ruhige Rückrunde verschaffen. Personell gibt es bei den Hausherren zwar einige Ausfälle, unter anderem hatte sich Maxi Papst in Ascholding an der Schulter verletzt, die TSVler wollen das Spiel aber durchziehen – sofern der Platz am Sonntag nicht schneebedeckt ist. „Wir wollen spielen! Gegen Egling müssen wir wie im Hinspiel den Kampf annehmen, dann sind drei Punkte drin und die sind auch unser Ziel“, erklärt TSV-Trainer Helmut Schenk.

SG Aying/Helfendorf – Rottach-Egern (So., 15 Uhr)

Der FC Rottach-Egern kann in Helfendorf mit der Elf der Vorwoche ins Spiel gehen, hinzu kommen zwei Rückkehrer. „In Aying wird das Wetter vielleicht etwas besser sein als bei uns an den Bergen. Wir wollen wieder drei Punkte holen, um schnell aus dem Tabellenkeller herauszukommen“, sagt FC-Trainer Klaus Beckmann. Die Kicker vom Birkenmoos hatten sich am vergangenen Wochenende mit einem Heimsieg gegen den TuS Geretsried II Luft im Tabellenkeller verschafft, während Aying bei FF Geretsried unterlag. Mit dem großen Platz in Helfendorf sollten die Rottacher keine Probleme haben, mit einer kämpferischen Einstellung auf tiefem Geläuf sollte für die Gäste alles möglich sein.

DJK Darching – FF Geretsried (So., 15 Uhr)

Einen 3:1-Pflichtsieg feierte die DJK Darching am zurückliegenden Wochenende in Egling, am Sonntag wartet das erste Heimspiel gegen die FF Geretsried, die während der Woche gegen Bayrischzell verloren und bereits zwei Spiele in den Beinen haben. Die DJK geht als Favorit in die Begegnung. „Die FF haben vor der Winterpause viele Punkte liegen gelassen, haben aber eine starke Mannschaft. Wir werden einen guten Tag brauchen, wenn wir gewinnen wollen“, warnt DJK-Coach Patrick Lachemeier, die Gäste zu unterschätzen. Bei den Darchingern fallen Jörg Tovarnak und Maxi Klaus aus, hinter dem Einsatz von Peter Hofstetter und Maxi Saft steht noch ein Fragezeichen. Dafür kehren Marinus Epp und Sebastian Trömer zurück. „Ich hoffe, das Wetter hält, wir wollen spielen“, sagt Lachemeier.