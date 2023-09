SV Miesbach empfängt den FC Real Kreuth - „Werde das Fußballspielen nicht verbieten“

Kniet sich rein: Kilian Kölbl (weiß) ist einer der Garanten für eine starke Defensive beim FC Kreuth. © Archiv MK

Der FC Real Kreuth reist am heutigen Freitagabend mit breiter Brust zum Derby nach Miesbach. Die aufgelockerte Defensive wollen die Gäste mit gutem Spiel ausgleichen.

Miesbach – Spätsommer, Flutlicht, Derby und das Duell um die Tabellenspitze: Fußball-Fans im Landkreis dürfen sich am heutigen Freitag auf ein packendes Duell in der Kreisliga 1 freuen. Um 19.30 Uhr empfängt der SV Miesbach den FC Real Kreuth. Der Tabellenzweite, der die beste Offensive der Liga stellt, trifft auf den Spitzenreiter, der punktetechnisch mit einer weißen Weste und der besten Defensive anreist.

SV-Trainer Hans-Werner Grünwald erklärt: „Wir wollen uns mit drei Punkten die Tabellenführung zurückholen.“ Nach dem 1:1 in Hausham wartet das vierte Heimspiel in Folge auf die Kreisstädter. „Wir müssen wieder geduldig sein und die wenigen Chancen, die wir bekommen, auch nutzen“, sagt der SV-Coach. Er wird dieses Mal nicht an der Linie stehen, da er nach seiner Roten Karte gegen Hausham gesperrt ist.

Personell gibt’s im Kader der Hausherren noch Fragezeichen. Josef Pötzinger, Christian Altenburg und Max Wiedmann fallen aus. Unklar ist die Lage bei Daniel Magritsch, Florian Voit und Johannes Schwarzenbach. Alle drei gingen angeschlagen ins Abschlusstraining.

Gäste wollen Zweikämpfe führen

Über die Gäste sagt Grünwald: „Die Zweikämpfe werden im Derby die Basis sein.“ Kreuth verteidige kompakt und habe erst ein Gegentor zugelassen. „Das sagt eigentlich alles“, meint Grünwald. „Sie haben in dieser Saison eine gute Mischung aus Jung und Alt gefunden und wollen in die Meisterrunde.“ Von seinem Team fordert der Trainer Ruhe und Geduld, bis sich Möglichkeiten ergeben. Für die Hausherren geht’s dabei wohl darum, über die Außenbahn durch Sean Erten und Florian Stoib ihren Torjäger Josef Sontheim in Position zu bringen. Doch die Stärken sind auch in Kreuth bekannt, zumal Franz Breunig das Duell des SV gegen die SG Hausham verfolgte und Trainer Tobias Schnitzenbaumer davon berichtete.

Schnitzenbaumer erklärt: „Wir gehen nach drei Siegen aus drei Spielen mit breiter Brust ins Derby und wollen auch in Miesbach gewinnen.“ Miesbach tue sich leichter, wenn der Gegner mitspiele, anstatt sich hinten reinzustellen. „Aber ich werde meiner Mannschaft das Fußballspielen nicht verbieten“, sagt der FC-Trainer. „Dann müssen wir eben besser spielen.“ Auch personell kann Schnitzenbaumer aus dem Vollen schöpfen.

Besonders die Defensive um Andreas Götschl, Max Mayr und Kilian Kölbl steht bislang bombensicher. Doch der Trainer weiß: „Bei den letzten Spielen in Miesbach haben wir nicht gut ausgeschaut.“ Sein Team müsse eng am Mann sein. „Es wird wichtig sein, Zweikämpfe zu führen und uns nicht den Schneid abkaufen zu lassen“, sagt Schnitzenbaumer. Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes und emotionales Duell freuen. ts