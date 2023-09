SV Miesbach empfängt den MTV Berg: Harte Kritik im Vorfeld - „Lamentieren hilft uns nicht“

Souverän: Münsing hat der SV Miesbach, mit Daniel Magritsch am Ball, 6:1 geschlagen. Dass der MTV gegen die gleiche Mannschaft 1:2 verlor, lässt die Kreisstädter hoffen. © Archiv MK

Kurz nach der 1:4-Heimniederlage gegen Kreuth hat der SV Miesbach die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Am Dienstagabend empfangen sie um 20 Uhr den MTV Berg.

Miesbach – Es ist das inzwischen fünfte Heimspiel in Serie und eines mit einer Vorgeschichte. Am zweiten Spieltag hätte die Partie zweiten dem MTV und dem SV eigentlich beim Bezirksliga-Absteiger am Starnberger See stattfinden sollen. Doch Berg sagte, wie berichtet, aus schleierhaften Gründen kurzfristig ab: Die Strafräume müssten saniert werden, der Platz sei gesperrt – und das mitten unter der Saison, merkwürdigerweise genau in der Urlaubszeit. Dass der Verband die Absage nicht unterbinden konnte, mutet zumindest merkwürdig an. Nun wird das Spiel in Miesbach nachgeholt.

Für die SV-Kicker könnten die Vorzeichen besser sein. „Man sieht jetzt, was sich in drei Wochen alles tun kann“, berichtet Trainer Hans-Werner Grünwald, der nach abgelaufener Sperre heute Abend wieder an die Seitenlinie zurückkehrt. „Bei Berg stehen jetzt sieben oder acht andere Spieler in der Aufstellung. Wir haben vier Verletzte, die wohl bis zum Ende der Vorrunde ausfallen. Normal sollten wir jetzt die Tore rausschrauben.“

Harte Kritik am MTV Berg

Und Grünwald wird noch deutlicher: „Letztlich hat Berg alle verarscht: den Verband, den Schiedsrichter und uns. Vielleicht sollte bei solchen Absagen dann doch der Spielleiter das letzte Wort haben. Aber Lamentieren hilft uns nicht weiter. Wir können sie nur sportlich bestrafen.“

Berg ist trotz der Vorgänge zu Beginn sehr durchwachsen in die Saison gestartet. Nach einem 0:4 in Geretsried und einem 2:2 in Lenggries feierte man in Waldram den ersten Saisonsieg (3:2), ehe der MTV am Wochenende zu Hause mit 1:2 gegen Münsing verlor. Den SV Münsing hatten die Miesbacher vor zwei Wochen noch klar geschlagen. Doch neben den Langzeitverletzten und Josef Pötzinger gesellten sich inzwischen auch noch Maxi Wiedmann (Schulter), Robert Mündl (Knie) und Salih Aykir (Knie) in die Reihe der Miesbacher Ausfälle. Zudem sind Fernando Pindado und Florian Voit angeschlagen. Die Personaldecke ist also dünn.

„Es geht nur über den Kampf. So müssen wir zu unserem Spiel finden. Berg ist offensiv gut besetzt, hinten sind sie verwundbar“, sagt Grünwald, der den nächsten Gegner in Lenggries unter die Lupe genommen hat. „Wir müssen auf unser Spiel schauen und wieder mehr investieren“, fordert der SV-Coach. Dann könne sein Team trotz der Ausfälle mit einem Dreier zurück in die Erfolgsspur finden. Dies wäre auch nötig, soll der angestrebte Einzug in die Meisterrunde nach bislang sieben Punkten aus vier Spielen nicht in Gefahr geraten. (Thomas Spiesl)