SV Miesbach fertig Rot-Weiß Bad Tölz mit 5:0 ab

In allen Belangen dominant

Von Thomas Spiesl schließen

Der SV Miesbach hat sein Ziel erreicht und liegt nach einem 5:0-Sieg gegen Rot-Weiß Bad Tölz zum Ende der Hinrunde der Kreisliga 1 auf einem Platz für die Aufstiegsrunde.

Miesbach – Miesbach ist für die Tölzer Teams in dieser Saison kein gutes Pflaster. Ähnlich wie vor wenigen Wochen die Tölzer Löwen beim TEV kassierte auch der SC Rot-Weiß Bad Tölz beim SV eine deutliche Klatsche. Die Kreisstädter feierten einen ungefährdeten 5:0-Heimsieg, das Match war bereits nach 15 Minuten beim Stand von 3:0 entschieden. Die ersatzgeschwächten Isarwinkler waren nicht annähernd in der Lage, die Hausherren in Gefahr zu bringen.

„Unsere Mannschaft ist von Beginn an konzentriert aufgetreten und das Spiel war mit dem 3:0 früh entschieden. Wir haben bis zum Ende aggressiv gespielt und unsere Pflichtaufgabe erledigt. Ich bin zufrieden, heute gibt es nichts zu Meckern“, resümierte Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald. „Der Sieg ist absolut verdient, wir haben sogar noch einige gute Chancen liegen lassen.“,

Pünktlich zum Anpfiff jagten Regenschauer über die SV-Anlage und die nächste kalte Dusche für die Gäste folgte nach noch nicht einmal 60 Sekunden, als Josef Sontheim viel Platz hatte und mit einem Flachschuss aus 16 Metern zum 1:0 traf. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten. Sontheim eroberte das Leder in der gegnerischen Hälfte, legte von der Grundlinie aus stark zurück auf Josef Pötzinger, der aus gut zehn Metern sicher verwandelte. Beim nächsten Angriff der Miesbacher wurde Sontheim im Strafraum gelegt und Kapitän Christian Altenburg verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Das Spiel verflachte und bis auf einen Lattenschuss von Florian Stoib passierte im ersten Durchgang nichts mehr.

Auch nach der Pause kam von den Gäste nichts, vor allem die Defensive des Aufsteigers war durchweg löchrig wie Shweizer Käse. Stoib scheiterte noch im Eins-gegen-eins gegen den SC-Keeper, dann traf Sontheim nach starker Flanke von Ridvan Ulu zum 4:0. Den Endstand stellte Robert Mündl nach Vorarbeit von Ulu her. In einer sehr einseitigen Partie zeigten sich die Miesbacher über 90 Minuten in allen Belangen dominant und siegten am Ende auch in dieser Höhe verdient.

Damit belegt der SV, wie angestrebt, nach der Hälfte der Vorrunde als Tabellenzweiter hinter der SG Hausham einen der drei Aufstiegsrunden-Plätze. ts

SV Miesbach - SC RW Bad Tölz 5:0 (3:0)

SV Miesbach: T. Magritsch - Altenburg, N. Städter, Ma. Veit - Matschiner, Pötzinger, Mündl (81. Esterl), Stoib, To. Veit - R. Ulu (76. Pindado), Sontheim.

Tore: 1:0 Sontheim (1.), 2:0 Pötzinger (12.), 3:0 Altenburg (14./FE), 4:0 Sontheim (51.), 5:0 Mündl (74.).

Gelbe Karten: Ma. Veit - Ertl.

Schiedsrichter: Fatih Karaca.

Zuschauer: 60.