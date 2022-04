SV Miesbach geht gegen Deisenhofen unter

Daniel Magritsch traf zur Miesbacher Führung. © THOMAS PLETTENBERG

Der SV Miesbach hat ein wahres Heimdebakel erlebt: Die Kreisstädter verloren auf Kunstrasen mit 1:9 gegen den FC Deisenhofen II.

Miesbach – „Solche Tage braucht man nicht wirklich“, fasste Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach, den Samstag zusammen. Seine SV-Kicker kamen zu Hause gegen den FC Deisenhofen II mit 1:9 unter die Räder. „Man kann gegen Deisenhofen verlieren, für die Art und Weise muss ich die Verantwortung übernehmen. Die Höhe des Ergebnisses ist aber indiskutabel“, sagte Grünwald.

Die Miesbacher mussten kurzfristig auf ihren Kapitän Christian Altenburg verzichten, kamen aber dennoch gut ins Spiel. Nach einer knappen Viertelstunde brachte Daniel Magritsch die Kreisstädter sogar in Führung. Dann allerdings gab es binnen fünf Minuten zwei Elfmeter für die Gäste. Der erste Strafstoß wegen eines Handspiels war noch diskutabel, der Foulelfmeter zum 1:2 war hingegen eine klare Sache. „Danach hat sich Deisenhofen in einen Rausch gespielt, aber es war schon ein echtes Debakel“, nahm Grünwald kein Blatt vor den Mund. Bis zur Halbzeit war die Begegnung beim Stand von 1:5 längst entschieden.

Nach der Pause agierten die Miesbacher etwas defensiver, konnten das muntere Scheibenschießen der Gäste aber nicht wirklich unterbinden. Deisenhofen legte vier weitere Treffer nach und die SV-Kicker mussten sich am Ende bei ihrem Keeper Tobias Magritsch bedanken, dass die Niederlage nicht zweistellig ausfiel. „Wir haben uns unserem Schicksal ergeben und konnten die Schlappe nicht in Grenzen halten. Das ist schon ein schwerer Dämpfer“, erklärte Grünwald. Beim Dienstagstraining will er nun mit seiner Mannschaft die Klatsche aufarbeiten. „Es gibt von meiner Seite aus keine Schuldzuweisungen, da müssen wir uns jetzt gemeinsam wieder rausziehen“, fordert der SV-Coach.

Die Miesbacher richten den Blick also schon wieder nach vorne, schließlich wartet bereits am kommenden Wochenende das schwere Auswärtsspiel in Ohlstadt auf den SV, dann soll endlich der erste Dreier des Fußballjahres eingefahren werden. „Wir müssen jetzt schnell wieder in die Spur kommen. Es ist mir unerklärlich, wie ein solches Resultat zustande kommen kann, nachdem wir drei oder vier Wochen zuvor gegen Kreis- und Bezirksligisten noch richtig stark gespielt haben“, sagte Grünwald. Für die Miesbacher heißt es jetzt Mund abputzen und weitermachen.

SV Miesbach – FC Deisenhofen II 1:9 (1:5)

SV Miesbach: T. Magritsch - D. Magritsch, To. Veit, Ma. Veit, Mündl (46. Pötzinger) - Matschiner, D. Baumann, Morena, Stoib (88. Feicht), Scherer - Weinbacher (72. Pindado).

Tore: 1:0 D. Magritsch (14.), 1:1 Mayer (16./HE), 1:2 Giesen (21./FE), 1:3 Giesen (31.), 1:4 Kuroki (35.), 1:5 Busch (45.), 1:6 Kotb (61.), 1:7 Dittrich (63.), 1:8 Kotb (77.), 1:9 Giesen (86.).

Gelbe Karten: -

Schiedsrichter: Fatih Karaca.

Zuschauer: 60.